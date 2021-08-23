我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

場邊人語／交叉持股 球場新戶

彭廣揚  

現在流行職業球員投資跨類球隊交叉持股。 

美國職棒大聯盟(MLB)國家聯會中區小組，戰情目前領先的密爾瓦基釀酒人隊，8月20日下午在「美國家庭保險球場」(American Family Field)，熱烈歡迎同城公鹿職籃隊大前鋒「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)蒞臨，並且由球隊63歲的東主，投資管理專家艾坦納西歐(Mark L. Attanasio)自介紹他成為釀酒人隊新入股投資人。 

艾坦納西歐在過去16個球季，細心栽培釀酒人球隊和管理團隊，成為整個大聯盟最有實力的球隊之一，在2018年到2020年球季，球隊連續3次晉級季後賽。 

這是17年以來，球隊首次接納一名新面孔投資人。 

艾坦納西歐的領導風格，強調球隊必須保持競技的高度，因此才會增添徵才的力度；此外，由3個方向豐實球迷的體驗(現場、直播、網絡)和深耕社區；逐步喚起球隊、球員、球迷和球場的品牌意識，形成集體榮譽感，願意投身、參與、奮鬥。 

密爾瓦基是威斯康辛州境內最大城市，曾經是全球四大品牌啤酒設廠之地，地方經濟發展和就業趨勢和釀酒產業一直息息相關，到如今，存留的「米勒品牌」(The Miller Brewing Company)， 仍然是「美國製造」的代表和歷史古蹟。 

釀酒人隊的前身是西雅圖機師隊(Seattle Pilots)，於1970年4月1日由生意人塞利格( Allan H. "Bud" Selig)和費茲傑羅(Edmund B.Fitzgerald)從破產法庭購入，首任總教練是布里斯托( Dave Bristol)。塞利格後來於1998年7月9日到2015年1月25日之間，出任美國職棒大聯盟第9任執行長。  

1970年4月7日釀酒人隊首次出賽，有3萬7237人見證，1976年7月20日，效力於釀酒人隊的美國棒球打擊傳奇阿倫(Hank Aaron)，在釀酒人隊舊的主場出賽第7局時，擊出生涯第755 次全壘打，成功地為個人職棒輝煌戰史畫下句點；阿倫已經於2021年1月22日辭世。 

釀酒人隊是於1981年10月3日在主場以2：1擊敗底特律老虎隊後，首次晉級季後賽，1997年11月6日成為國家聯會成員，完成大聯盟14支美國聯會球隊和16支國家聯會球隊的均衡布局。 

安戴托昆波剛於7月20日，在和鳳凰城太陽隊進行第6戰時，以105：98勝出奪魁，他在整個爭冠系列賽中，累積得到634分和269個籃板球，最終成為最有價值球員。 

釀酒人隊創建至今，還沒有坐上王位過；安戴托昆波目前運勢正隆，是否經過這番交叉持股，果然再成為豐收新戶？ 

美國 投資 季後賽

上一則

足球／梅西轉隊效應 喬丹一周多賺700萬美元

下一則

足球／梅西轉隊效應 喬丹1周多賺700萬

延伸閱讀

NBA／偶像亨利道賀 字母哥：太有意義

NBA／偶像亨利道賀 字母哥：太有意義
NBA／公鹿續約「字母大哥」兄弟齊力拚衛冕

NBA／公鹿續約「字母大哥」兄弟齊力拚衛冕
NBA／安戴托昆波新傳記出版 曝光內容扯出基德執教爭議

NBA／安戴托昆波新傳記出版 曝光內容扯出基德執教爭議
NBA／字母哥安戴托昆波 捧冠軍盃榮歸故里希臘

NBA／字母哥安戴托昆波 捧冠軍盃榮歸故里希臘

熱門新聞

年僅14歲的全紅嬋在東京奧運女子跳水單人10米跳台決賽，總分破世界紀錄，拿下金牌。（新華社）

全紅嬋分享怎練跳水「水花消失術」 網：做完腰斷了

2021-08-16 08:29
南韓射箭選手金優鎮。（歐新社）

南韓射箭大叔「反差帥」年齡驚呆眾人：我還是「歐巴」

2021-08-21 03:01
福原愛在奧運期間擔任電視台球評。(取材自微博)

桌球／福原愛頻對中國示好 靠高人氣年收入10億日幣

2021-08-17 21:02
中國14歲跳水運動員全紅嬋在東京奧運奪金後，不少商家紛紛搶註冊與「全紅嬋」相關的商標。照片／中新網

東奧鍍金「全紅嬋」遭搶註冊商標 衣服日用品還有酒類

2021-08-17 12:55
今年俄羅斯在水上芭蕾團隊贏得金牌。（取材自Instagram）

勝利關鍵？3屆奧運金牌：賽前性愛 加強爆發力

2021-08-19 20:00
林書豪透露自己的新冠肺炎病情已好轉。（取材自林書豪Instagram）

林書豪親曝染疫復原進度 住院時做「這些事」消磨時間

2021-08-19 00:23

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命