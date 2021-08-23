場邊人語／交叉持股 球場新戶

現在流行職業球員投資 跨類球隊交叉持股。

在美國 職棒大聯盟(MLB)國家聯會中區小組，戰情目前領先的密爾瓦基釀酒人隊，8月20日下午在「美國家庭保險球場」(American Family Field)，熱烈歡迎同城公鹿職籃隊大前鋒「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)蒞臨，並且由球隊63歲的東主，投資管理專家艾坦納西歐(Mark L. Attanasio)自介紹他成為釀酒人隊新入股投資人。

艾坦納西歐在過去16個球季，細心栽培釀酒人球隊和管理團隊，成為整個大聯盟最有實力的球隊之一，在2018年到2020年球季，球隊連續3次晉級季後賽 。

這是17年以來，球隊首次接納一名新面孔投資人。

艾坦納西歐的領導風格，強調球隊必須保持競技的高度，因此才會增添徵才的力度；此外，由3個方向豐實球迷的體驗(現場、直播、網絡)和深耕社區；逐步喚起球隊、球員、球迷和球場的品牌意識，形成集體榮譽感，願意投身、參與、奮鬥。

密爾瓦基是威斯康辛州境內最大城市，曾經是全球四大品牌啤酒設廠之地，地方經濟發展和就業趨勢和釀酒產業一直息息相關，到如今，存留的「米勒品牌」(The Miller Brewing Company)， 仍然是「美國製造」的代表和歷史古蹟。

釀酒人隊的前身是西雅圖機師隊(Seattle Pilots)，於1970年4月1日由生意人塞利格( Allan H. "Bud" Selig)和費茲傑羅(Edmund B.Fitzgerald)從破產法庭購入，首任總教練是布里斯托( Dave Bristol)。塞利格後來於1998年7月9日到2015年1月25日之間，出任美國職棒大聯盟第9任執行長。

1970年4月7日釀酒人隊首次出賽，有3萬7237人見證，1976年7月20日，效力於釀酒人隊的美國棒球打擊傳奇阿倫(Hank Aaron)，在釀酒人隊舊的主場出賽第7局時，擊出生涯第755 次全壘打，成功地為個人職棒輝煌戰史畫下句點；阿倫已經於2021年1月22日辭世。

釀酒人隊是於1981年10月3日在主場以2：1擊敗底特律老虎隊後，首次晉級季後賽，1997年11月6日成為國家聯會成員，完成大聯盟14支美國聯會球隊和16支國家聯會球隊的均衡布局。

安戴托昆波剛於7月20日，在和鳳凰城太陽隊進行第6戰時，以105：98勝出奪魁，他在整個爭冠系列賽中，累積得到634分和269個籃板球，最終成為最有價值球員。

釀酒人隊創建至今，還沒有坐上王位過；安戴托昆波目前運勢正隆，是否經過這番交叉持股，果然再成為豐收新戶？