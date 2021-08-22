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場邊人語／五指把關 紐約長歡

彭廣揚

但有將軍把關在，主場總是歡樂載。

曾經在歷史性「林來瘋」」(Linsanity) 時刻，和林書豪同場不同隊的倫德奎斯特 (Henrik Lundqvist)，8月20日宣布因為個人健康原因，決定由北美冰球大聯盟 (NHL) 退役，紐約遊騎兵隊 (New York Rangers) 隨即也宣布，將擇期公開舉行他的背號30球衣退休儀式。

林書豪當年效力於紐約尼克職業籃球隊，而倫德奎斯特則是紐約遊騎兵隊當家門神。兩支球隊共用麥迪臣廣場花園 (Madison Square Garden) 室內場地。

倫德奎斯特現年39歲，身高6呎1吋(185公分)，是來自瑞典左手持用冰球棍的職業冰球守門員。他是由紐約遊騎兵隊於2000年選秀時，在第7輪205順位才看中；當年選秀的狀元，是由紐約長島人對圈選，來自波士頓大學的迪皮埃楚 (Rick DiPietro)，他在長島人隊服役了11個球季。

倫德奎斯特的美加地區征戰歲月，15個球季全部和遊騎兵隊並肩前行，曾經在2005年到2011年之間，連續7個球季每個單季都有30場告捷；他的生涯共有11次單季繳出30勝的佳績。這些年來，他總共在冰上奮戰5萬1818分鐘，參加過887場例行比賽，其中752場先發上陣，累積戰績為459勝310敗和96次和局後稱負，64次完封對手，其中只有1個球季沒有如此作為，還有27次助攻。他曾經一夫當關面對2萬5610次攻門挑戰，其中2萬3509次成功化險為夷，生涯失球2101次，救球率為 91.8%。

此外，他於12個季後賽球季上場7936分鐘，參加過130場季後比賽，其中117場先發上陣，累積戰績為61勝67敗，10次完封對手，有過1次助攻 。他曾經獨自面對3871次攻門挑戰，其中有3567次成功化險為夷，季後賽失手304次，救球率為92.1 %。

然而，他卻從來無緣代表遊騎兵隊捧回史坦利盃。 

他個人的把關技巧，主要反映在將防守重點，集中在48 英吋(120公分)高、72 英寸 (180公分)寬的球門下半部分，他不僅善用雙腳攔阻球餅，而且能夠巧妙地運用膝蓋和兩腿的護具，清理門前的球餅反彈和偷襲。換句話說，倫德奎斯特除了眼力、腰力，和五指關要得，他的下盤功夫更是精絕，他習慣以蝴蝶式(Butterfly)策略面對對手，有效縮小對手攻擊角度，及時化解對方在球門前快速移位和擋拆，以及減少對方運用低空發動佯攻和接應跟進。

紐約市曼哈坦的麥迪臣廣場花園，一直是時勢和英雄的匯合點，不論出身的能人可能在此搖身一變，成為家喻戶曉的英雄人物；不過對於不在少數有過英雄事蹟的過客，此處或許可以成為暫時停駐的留爺處，然而城市的待客氛圍畢竟充滿著挑戰甚至挑釁。

倫德奎斯特員從北歐來，有幸見證了美國式的冰球天地和紐約市的生活點滴；紐約市也特別有意懷念如此一位職業運動沙場傳奇人物；因為大家記得的，總是他一夫當關，盡力而為的威武不屈氣勢。

人來人往，林書豪在那年就轉隊了，今年倫德奎斯特也退役了；嶄新的麥迪臣廣場花園故事篇章，誰人接筆？

紐約市 林書豪 長島

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