場邊人語╱德州內戰 倒底誰讚

各地美國 大學陸續開學,雖然部分實體課程的細節還有待調整,但是大多數校園的美式足球 賽事已經確定走出遮掩局面,將進行面對面交鋒。

德州 農工大學自8月22日起在校園Aggieland舉行琳瑯滿目的「 迎新周」(Howdy Week)活動,其中的高潮就是歡迎數以千計的新生,引領他們走近認識和走進體驗德州之大、德州美式足球場地之大以及觀賞校隊在主場迎戰客隊事情之大。

該校本季主場首役訂9月4日(星期六)晚間8時迎戰俄亥俄州的肯特(Kent State)州立大學。此外也預定於10月9日迎戰勁敵阿拉巴馬大學。

美式足球的德州,話語權倒底是德州大學(The University of Texas at Austin)獨尊?還是德州農工大學(Texas A&M University)說了算?

德州是美國大學美式足球競技的主要空間,長期深耕單項運動,培育球員工作未曾間斷,賽事更是全國吸睛。德州大學和德州農工大學在美式足球場上較量,最早回溯到1894年10月19日,當時德州大學長角牛(Longhorns)校隊以38比0狂勝;由於所屬聯盟賽程安排緣故,雙方最近一次交鋒是在2011年11月24日,長角牛隊以27比25險勝德州農工大學農工(Aggies)隊。

德州大學美式足球隊來自該州首府奧斯丁,屬於「5州10校聯盟」(The Big 12 Conference),這個聯盟成立於1994年2月25日,在本球季將進入第25屆例行賽程,成員學校還包括德州理工大學、德州基督教大學、貝勒大學、西維吉尼亞大學、坎薩斯大學、坎薩斯州立大學、奧克拉荷馬大學、奧克拉荷馬州立大學和愛阿華州立大學,球迷基數有來自5個州的3800萬人。

「東南14校聯盟」(SEC)成立於更早的1933年,先後有2次擴充,德州農工大學於2012年才入列。該聯盟成員還包括阿拉巴馬大學、范德堡大學、佛羅里達大學、路易斯安納州立大學、奧本大學、喬治亞大學、田納西大學、肯塔基大學、阿肯色大學、南卡羅萊納大學、密西西比大學、密西西比州立大學和密蘇里大學,是美國大學校際競技運動的傳奇天地。

這些年來,由於德州大學和德州農工大學的美式足球賽事沒得看,急煞兩個學校的教職員、球員、學生和校友,也造成地方議會民意代表和州長紛紛表態。部分民意調查的結果更是明確指出,「德州之戰」不僅需要定期舉行,最好是每年都能有得看。

因此,從即日起,德州農工大學主場1萬2733個座位是否能夠又座無虛席,竟成為頭等大事!