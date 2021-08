場邊人語／球評失言 族群難嚥

又是禍從口出。

MLB底特律老虎隊8月18日鄭重發表聲明,對於轉任球評的舊日隊友莫里斯(Jack Morris)於17日迎戰安納罕天使 隊時一段不當發言感到非常失望,球隊全力支持球賽直播製作單位的停職處分決定,重申所有工作人員必須要以最高標準要求個人行為。

老虎隊特別聲明,球隊引以為傲的是,尊重球員、球迷、教練、員工、社區的多元文化。

1982年6月19日在密西根州底特律,即將結婚的27歲華人陳果仁(Vincent Chin)遭到兩名分別為43歲和22歲的白人誤認為日本人,使用棒球棒毆打他致死,引發全國性亞裔美國 人民權運動。

現年66歲的莫里斯是楊百翰大學校友,本球季是第4次為區域性賽事直播講評。他曾在MLB大聯盟征戰18個球季,包括效力老虎隊14個球季,於1984年10月14日擊敗聖地牙哥教士隊,勇奪年度總冠軍榮銜。在離開投手丘之後,也曾出任過多倫多藍鳥隊和明尼蘇達雙城隊以及大聯盟專業網的球評。他的投手生涯先發408場,於2018年入列棒球名人堂。

他17日以非常敏感地、明顯帶有輕蔑意味的模擬奇腔怪調,介紹作客的天使隊擔任開路先鋒的指定打擊大谷翔平 (Shohei Ohtani)。

大谷翔平是來自日本的「二刀流」,在當晚之前已先發登板17場,而且在大聯盟的技術統計項目:全壘打(39支)、長打(69支)、長打率(.647)以及獲保送上壘次數(9),都領先群倫,連續在6月和7月都當選成為美聯當月最佳球員,也是呼聲最高的年度最有價值球員(MVP)。

大谷翔平在這場比賽上壘多達4次,其中有3次是被投手以四壞球保送。第6局上在2人出局之下更獲得故意保送;老虎隊總教練辛區(AJ Hinch)直言,大谷翔平是全聯盟最危險的球員;天使隊終場以8:2獲勝,拿到本季第60勝。

負責直播的底特律區域運動廣播網(Bally Sports Detroit)在轉播結束不到24小時之內就發表公開聲明,表示對莫里斯播報的內容非常失望,因此立即無限期將他停職,並且安排他接受敏感度訓練,教育他認知在講評時的言論影響力,以及如何在一個多元社會,形成一股正能量。這個製播運動節目的單位強調「我們對於歧視和偏見,有個絕不容忍的政策,我們為莫里斯沒有警醒的發言深深地致歉。」(We have a zero-tolerance policy for bias or discrimination and deeply apologize for his insensitive remark.)

這不是大谷翔平飄洋過海後首次成為嘲諷和攻擊對象,也不可能是最後一次。美國亞太族群在如此社會氛圍,何時才能持續化負成正和化險為夷?