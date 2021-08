場邊人語／辛辛那提 心防潰堤

就是心裡過不去!

父親來自海地、母親來自日本的職業女子網球球后大坂直美 (Naomi Osaka),8月17日在俄亥俄州辛辛那提公開面對記者,雖然全程以謹慎的態度控制發言和互動情緒,然而還是出現暗自拭淚和短暫離席的場面。

大坂直美是辛辛那提公開賽(Western & Southern Open)排名第2種子球員,在18日早上的第1場賽事擊敗17歲美國 新秀高芙(Cori “Coco” Gauff)。高芙是首次參加這項比賽。

本屆公開賽定8月14日到22日之間舉行,向付費觀眾全面開放,是今年美國網球公開賽之前最具有吸引力的國際網球盛事。在女子組方面,主辦單位本來熱烈歡迎多位國際網后出席,包括巴蒂(Ashleigh Barty)、大坂直美、小威廉絲(Serena Williams)、普莉絲可娃(Karolina Pliskova)、莎芭蓮卡(Victoria Azarenka)、卡雷茨科娃(Barbora Krejcikova)等人。大阪直美的場上和場邊表現直接預告萬眾矚目的美網公開賽規模和影響。

17日的公開記者會,是全球各地傳播媒體在3個月之後首次有機會以面對面視頻方式和大阪直美進行問答採訪,主辦單位聽取了她先前吐露的心聲,因此特別選擇在大賽揭幕之前舉行記者會,以便避免在比賽之後干擾球員情緒。

然而,大坂直美在面對幾個問題後,當地「詢問報」(The Cincinnati Enquirer)記者道赫提(Paul Daugherty)的發問,幾乎造成記者會突然夭折。這名男性記者的發言是:「妳說並不太喜歡和我們(傳媒記者)打交道,特別是以這種記者會的形式,但是妳在場外收穫很多利益都源自於媒體平台,我的問題是,妳如何在兩者之間取得平衡?」(You’re not crazy about dealing with us, especially in this format, yet you have a lot of outside interests that are served by having a media platform, I guess my question is, how do you balance the two?)

帶著鴨舌帽的大坂直美起初對這項提問語義表示疑惑,主持人也警覺地想要出面解圍,表示可以跳過問題繼續受訪,但是大坂表示願意回答,並解釋自己從小就獲得許多媒體關注,或許只是因為本身是網球選手的關係,但是她表白「我真的不知道該怎麼取得平衡,也許我們彼此可以試著找到答案」。(I’m not really sure how to balance the two, and figuring it out at the same time as you are.)

大坂直美經紀人杜加德(Stuart Duguid)稍後發表短訊,指責道赫提的提問根本就是「霸凌 」的最佳範例,他明確地指出「這種霸凌的提問行為,正是球員與媒體關係目前令人憂心忡忡的原因;參加視頻記者會上的每個人,都能聽出他語調不對,唯一目的在於汙衊對方」,他認為這種行為真是惡劣。(The bully at the Cincinnati Enquirer is the epitome of why player/media relations are so fraught right now. Everyone on that Zoom will agree that his tone was all wrong and his sole purpose was to intimidate. Really appalling behavior.)

大阪直美曾經受創的心,其實還需要時間療癒;道赫提把握機會直接提問,代表著確有更多關心者詢問;至於杜加德的強烈反應,總是出自護主心理。