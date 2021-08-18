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場邊人語／菲國拳王 擂台難忘

彭廣揚

有本事就同台比拳吧。

42歲的現任菲律賓聯邦共和國參議員、驍勇善戰的左撇拳王帕奎奧（Emmanuel Dapidran “Manny“ Pacquiao Sr.）將於8月21日傍晚在拉斯維加斯「金武士場館」（T-Mobile Arena）再登擂台，出戰35歲的古巴拳手烏格斯（Yordenis Ugás Hernández）。

帕奎奧原定8月21日和31歲的美國左撇拳手史賓斯（Errol Spence Jr.）交手，但是史賓斯在8月10日由於左眼視網膜手術而取消賽事。史賓斯生於紐約長島，於2012年11月9日進入拳壇，目前是國際拳擊聯盟（IBF）和世界拳擊協會（WBC）現任拳王，職業戰績是27場連捷。

烏格斯生於古巴聖地牙哥，目前住在佛羅里達州邁阿密；於2010年7月9日加入職業拳壇，出賽30場，26次獲勝，12次擊倒對方。身高5呎9吋（175公分），臂展69吋（175.26公分），曾經代表古巴參加2008年中國北京夏季奧運會，獲得輕量級別項目銅牌。

帕奎奧身高只有5呎5 1/2吋（166公分），臂展67吋（170.18公分），1995年1月22日轉入職業拳壇，最近一次出賽是2019年7月20日在拉斯維加斯米高梅酒店大賭場，擊敗美國拳手塞曼（Keith Fitzgerald Thurman），奪得世界拳擊協會（WBA）次中量級拳王榮銜。賽曼當時年紀比帕奎奧輕，身高有優勢，臂展也較長，但是終局卻由帕奎奧以非一致性裁決勝出，成為職業拳擊歷史上年齡最長的級別拳王。該次擂台賽至少吸引50萬美國拳迷付費觀賞，活動的付費電視收入超過3700萬元。

帕奎奧曾在8個不同級別都高奏凱歌，然而這次事隔兩年沒有上過擂台，對於交手史賓斯或者烏格斯都抱持嚴陣以待、容不得輕忽的備戰心情。回想20年前的夏季，也就是2001年6月23日，也在拉斯維加斯米高梅酒店的國際拳擊聯盟次羽量級拳賽，本來由南非拳王莱德瓦巴（Lehlohonolo Benedict Ledwaba）和墨西哥左手拳王桑契斯（Enrique José Sánchez León）領銜，但是桑契斯在賽前2周訓練掛彩，帕奎奧臨危受命，竟然在第6回合技術擊倒對方，從此走出「無名小子」陰影至今。

帕奎奧體優從政，屬於「菲律賓民主黨–人民力量」（PDP-Laban）政黨，於2016年5月19日以超過1600萬票數當選為菲律賓參議員，他稍早當選過眾議員，享有「人民冠軍」（People's Champion）美名。

在帕奎奧之前，賈沃斯基（Robert Vincent Salazar Jaworski Sr.）是菲律賓家喻戶曉的職業籃球明星，他也曾於1998年6月30日到2004年6月30日出任過參議員。賈沃斯基是在菲律賓馬尼拉街頭成長的波蘭裔移民，身高6呎1吋，是菲律賓國家隊歷年以來最著名的7號後衛，於20世紀60年代晚期到90年代末期征戰職場，是菲律賓職業籃球運動天地的傳奇，也是亞洲男子籃球的至

古巴 美國 參議員

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