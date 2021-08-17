場邊人語／新人先發 對手打趴

MLB 又見一夕成名的實例。

亞里桑納州鳳凰城響尾蛇隊27歲左投吉伯特（Tyler Gilbert）8月14日，面對來訪的聖地亞哥教士隊，在1萬6716名球迷見證下，以102球面隊28席打者，主投9局投出5次三振和3次四壞球，終場以7：0高奏凱歌，創下本季MLB第8場無安打比賽紀錄，以及68年以來第1位大聯盟先發投手處女秀就演出無安打的大戲。

吉伯特來自北加州，左投左打，身高6呎3吋，參加過163場（42場先發）403.1局小聯盟賽事，在小聯盟時單場最多只主投6局（2016年7月9日）。他於8月3日升上大聯盟，出賽3場救援3.2局有5次三振2次四懷球，沒有責任失分，8月7日曾在聖地牙哥客場出賽教士隊。

他最擅長四縫線速球和切球，是響尾蛇隊在本季啟用的第15名先發投手，該隊在過去單季至多調派過12名不同的先發投手。在本例行賽季，紐約大都會隊、邁阿密馬林魚隊和洛杉磯道奇 隊都已啟用至少16名不同先發投手。

吉伯特在稍早受邀春訓，但未列24人陣容之內。這場賽事是響尾蛇隊第59次主場戰，也是5月15日之後再度於星期六在主場傳出捷報。

他當晚因緣際會成為MLB史上第4位首次先發就投出無安打比賽的球員，之前3名球員分別為：1891年10月4日，代表聖路易布朗隊的21歲左投布萊登施坦（Ted Breitenstein）、1892年10月15日，代表辛辛那提紅人隊的22歲右投瓊斯（Bumpus Jones）、1953年5月6日，代表聖路易布朗隊出征的30歲右投哈洛曼（Bobo Holloman）。聖路易布朗隊是巴爾迪摩金鶯隊的前身。

教士隊至此連吃4場客場敗仗；該隊自2018年5月4日出戰洛杉磯道奇隊之後還未曾經歷過單場連一支安打都沒有；上次全隊未曾由對方單一投手擊出過安打是2014年6月25日在舊金山客場，遭巨人隊以4比0完封，先發右投林瑟肯（Tim Lincecum）完全把關。

教士隊當晚只被三振5次，但是還是成就無安打比賽。2020年9月13日在密爾瓦基客場，芝加哥小熊隊右投米爾斯（Alec Mills）獨撐9局，雖用114球投出5次三振球3次四壞球保送，還是拿下該球季第2次無安打比賽。

響尾蛇隊的戰史上，吉伯特是第3位創下無安打比賽紀錄的隊員。2010年6月25日在客場對抗坦帕灣光芒隊，德國出生的右投傑克森（Edwin Jackson）曾創下這項輝煌紀錄。值得一提的是，吉伯特在南加大的學長、身高6呎10吋的左怪強森（Randy David Johnson），在2004年5月18日他職棒生涯第453場先發，才在客場對付亞特蘭大勇士隊時創下無安打紀錄。