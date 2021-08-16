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場邊人語／加州老鄉 返家吃香

彭廣揚

美國南加州的湖人隊和快艇隊，近期不約而同地把關愛的眼神，都轉向老鄉香餑餑。 

洛杉磯快艇隊於8月12日，和剛剛年滿30歲的6呎7吋小前鋒雷納德（Kawhi Leonard），簽訂為期4年總價1億7626萬5152元的合約；雷納德早先於8月1日拒絕了行使球員同意權，新的合約保障他在這個球季收入為3934萬4900元，未來4年之間，每年平均收入達到4406萬6288元，算是一份有份量的賣身契。 

而在2020年12月10日，快艇隊才和身高6呎8吋的得分後衛喬治（Paul George），簽訂為期4年總價1億7600萬合約，基本上也穩住他的去留。

洛杉磯湖人隊則是於8月6日爭取到現年32歲的後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）加盟。他在南加州長灘出生，是洛杉磯加大的校友。

雷納德和喬治，近日都在內華達州拉斯維加斯亮相，旁觀快艇隊新人在夏季聯盟的熱身表現。 

雷納德在洛杉磯出生，高中就讀於河濱學區金恩高中（Martin Luther King High School），大學時期效力於聖地牙哥州立大學；他的一紙新約，將使得他不僅持續成為球隊的看板球星，並且有機會在球隊新主場「英格塢中心」（The Inglewood Basketball and Entertainment Center ；IBEC）於2024年落成啟用時成為領銜貴賓。 

喬治也是在洛杉磯附近的棕櫚谷（Palmdale）出生，是奈特高中（William J. "Pete" Knight High School）和弗雷斯諾加州州立大學（California State University, Fresno）校友。喬治曾經在印第安納溜馬隊和奧克拉荷馬隊分別職司得分後衛和小前鋒，他轉隊快艇隊之後，總共先發102場，成為球隊倚重並且有人緣的攻守主將，他場均出賽31.8分鐘，得到22.5分6.2個籃板球4.6次助攻1.3次抄截0.44次火鍋，投籃命中率有45.4%三分球命中率為41.2%。 

雷納德是說話不多的狠角色，他由聖安東奧馬刺隊、多倫多暴龍隊到快艇隊，一直扮演攻擊力強的小前鋒，然而他在2021年季後賽出戰11場後，卻因為右腿掛彩免戰，導致球隊奪標希望破滅。他從加拿大多倫多轉到快艇隊之後，總共先發109場，場均出賽33.2分鐘，得到26分6.8個籃板球5次助攻1.7次抄截0.5次火鍋，投籃命中率有48.8%三分球命中率為3.87%。

雷納德右腿的傷勢，需要復健到什麼時候，快艇隊目前還給不出時間表，但是布魯克林籃網隊繩經耐心等候杜蘭特傷癒的故事，算是一個值得看齊的前例。

洛杉磯地區2支拔尖的男子職籃球隊，如今號召3名老鄉回家看看，其實球迷真有福了。

快艇 洛杉磯加大 加州

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