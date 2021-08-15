場邊人語／少棒門關 敬謝參觀

每年的8月，是屬於美國 和世界少年棒球的秋。

8月13日，總部設在賓夕法尼亞州威廉波特的世界少棒聯盟（Little League International）宣布，由於新冠狀肺炎傳染病疫情 和變種病毒持續在美國各地傳播肆虐，因此一年一度的「世界少棒大賽」（Little League World Series）雖然仍將在8月19日到29日之間舉行，可是為了保障球員、教練、義工、親屬的共同安全和利益，卻不得不急踩剎車改弦易轍，採納「疫情反應顧問委員會」（The 2021 Little League® International Pandemic Response Advisory Commission）的意見，停止分發每天3000張球場通行證，也就是公開地敬謝旁觀球迷入場。

然而，16支來自美國8個區域的代表隊，其至親好友、資深義工（high-level volunteers）和主要支持者還是獲准出席。主辦單位鼓勵但是並不強迫，所有獲准進場的相關人士戴上口罩。

今年的大賽，沒有來自加拿大、墨西哥和日本等地的國際組球隊，美國本地的球隊分別來自中西區、新英格蘭區、中大西洋區、大湖區、西北區、東南區、西區和西南區。2020年4月30日，世界少棒聯盟鑒於傳染疫情全球蔓延，一口氣叫停包括世界大賽在內的7項相關比賽，直接影響84個國家6500個草根少棒組織運作，以及數以百萬計的少年棒球運動員參賽。

在威廉波特舉行的世界少棒大賽，歷年以來至少培育50名以上美國職業棒球運動員，包括在加拿大出生的外野手貝伊（Jason Bay）、曾經代表洛杉磯道奇隊出賽162場的陳金鋒、目前在洛杉磯道奇隊效力的強打貝林格（Cody Bellinger）、現年28歲，紐約 大都會隊現役外野手康佛托（Michael Conforto）、曾經為紐約洋基隊和大都會隊都跨過刀的內野手弗瑞茲爾（Todd Frazier）、底特律老虎隊現役內野手史構普（Jonathan Schoop）、2009年9月30日即將年滿41歲時才退役的薛菲爾德（Gary Antonian Sheffield），以及曾經出任過波士頓紅襪隊當家捕手和隊長的瓦瑞泰克（Jason Varitek）。

半個世紀之前，也就是1971年8月28日，遠東區代表（第一代）台灣台南巨人少棒隊，在威廉波特以12：3擊敗美國北區代表隊奪得第25屆世界少棒冠軍，當年兩隊先發投手許金木和麥克林登（Lloyd McClendon）對決，創寫少年棒球爭冠比賽最長時間（9局）紀錄。當年賽事由美國製播歷史悠久的美利堅電視網（ABC），在「運動天地」（Wide World of Sports）欄目提供彩色畫面向全球直播，除了由運動記者麥凱（James Kenneth "Jim" McManus）主播，並且邀請當時剛退役的紐約洋基職棒隊換邊強打曼托（Mickey Charles Mantle）擔任講評。

麥克林登出生在印第安納州蓋瑞（Gary），1987年4月6日在美國職棒大聯盟首次亮相，1994年8月11日高掛球鞋，大聯盟征戰8年效力於3支球隊，共有570場作戰經驗。他也出任過匹茲堡海盜隊、西雅圖水手隊、底特律老虎隊的總教練。

至於那一年巨人隊的陣容，他們全都被寫入主辦單位75年不間斷記載的英雄榜：林文崇、涂忠男、李居明、葉志仙、陳銘晃、李文瑞、魏景林、沈清文、吳誠文、吳智雄、李泉成、陳金鉛、徐生明和許金木。