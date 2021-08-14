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場邊人語／玉米田鎮 美夢成真

彭廣揚
洋基和白襪「夢幻成真之戰」在玉米田開打。(Getty Images)
洋基和白襪「夢幻成真之戰」在玉米田開打。(Getty Images)

這是美夢成真，恰如32年好萊塢同名電影Field of Dreams一般。

8月12日晚間在愛阿華州戴爾斯維爾（Dyersville），這個只有4130名居民的小城湧進數以千計的慕名球迷，一起見證MLB在這個農業大州舉行的首場正式職棒比賽。來自伊利諾州芝加哥的白襪隊以地主隊的角色，在第9局下由首棒游擊手安德森（Tim Anderson）在1出局1在壘時，由洋基隊33歲左投布里頓（Zack Britton）手中擊出再見全壘打，以9比8逆轉得勝。布里頓苦吞本球季首場敗仗。白襪隊本季第68勝到手。

雙方全場各擊出8支安打和4支全壘打，其中洋基隊的第3棒右外野手賈吉（Aaron Judge）在第3局和第9局都揮出紅不讓。

這項賽事不僅滿足了居住在美國中西部廣大的職棒球迷眼福，也透過難得的全國性的電視直播拉近了玉米田和尋常百姓生活的距離。總部設在密蘇里州的美國玉米種植協會（National Corn Growers Association）是這次歷史性活動的主辦夥伴，伊利諾州玉米行銷局（Illinois Corn Marketing Board）和愛阿華州玉米推廣局（Iowa Corn Promotion Board）也都出錢出力。

在芝加哥白襪隊121年歷史中，有35人是在愛阿華州生長，其中知名度最高的是於1964年入列棒球名人堂的右投法柏（Urban Clarence “Red” Faber）。法柏生於1888年9月6日，1976年9月25日辭世。在MLB征戰20年，只效力於白襪隊，戰績254勝213敗，參賽669場累積4086.2局，先發483次，三振1471次，四壞保送1213次，有273次完投，平均防禦率為3.15。

另外一名家喻戶曉的球星就是現年75歲的前外野手韓德森（Ken Henderson）。他在MLB征戰16年，待過7支球隊，其中效力白襪隊3個球季，參賽375場，擊出373支安打，有35支全壘打，共有180個打點，平均打擊率為.271。

而在洋基隊史頁之中，從1903年開始前後共有20名愛阿華子弟為其跨刀。

12日在愛阿華州中立地點出賽，是紐約洋基隊最近3個球季中第2次在例行賽季被安排在非主場也非客場的場館；2019年6月29日到30日，洋基隊銜命和波士頓紅襪隊出征英國倫敦，積極扮演推動職棒的角色；MLB近年來國際宣傳的策略經常借重洋基隊輝煌的歷史和炫目的陣容，譬如2014年3月15日和16日，洋基和邁阿密馬林魚隊走訪巴拉馬，在「傳奇系列」表演賽亮相；更在2004年3月30日，和坦帕灣光芒隊共同遠赴日本東京，為當年例行賽季揭幕。

在玉米田夕陽場景的的襯托之下，「如果你建館，他們將會來」（If you built it, they will come），如今不再是劇情台詞，而是事實寫照。

安德森擊出再見轟。（美聯社）
安德森擊出再見轟。（美聯社）

洋基 愛阿華州 MLB

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