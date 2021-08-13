場邊人語／二加上一 不等於齊

現在NBA流行2+1組合，但是如此並不見得表示全員心齊。

洛杉磯湖人 隊8日經過5方交易，終於獲得32歲後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）加盟；同日也和37歲大前鋒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）簽下1年合約。衛斯特布魯克的角色是後場支援，而安東尼上場和場邊配合的對象，都是即將年滿37歲的詹姆斯（LeBron James）；他們也都有著再次封王的年度總冠軍夢。

2+1形成「三巨頭」是時尚，2+2變作「四武士」也是招徠，然而如此爭冠之路就唾手可得嗎？回顧史頁記載，答案值得深思。

洛杉磯湖人隊在2003-2004球季前，吸引了6呎4吋組織後衛裴頓（Gary Dwayne Payton Sr.）由密爾瓦基公鹿隊投效，而6呎9吋大前鋒馬龍（Karl Anthony Malone），則於同年7月16日選擇由猶他爵士隊轉效湖人隊。他們兩人本來說好一起聯袂為戴上冠軍戒指拚搏。

馬龍於2005年2月13日退役，雖然如今已經入列籃球名人堂，卻遺憾地在40歲時才離開效力18個球季的爵士隊，最終仍無緣年度總冠軍。裴頓則是於2007年11月1日退役，很幸運地榮獲年度總冠軍名銜，不過是在效力邁阿密熱火隊時。

湖人隊2003-2004例行賽季戰績56勝26敗，在太平洋小組居首；「禪師」傑克森（Phil Jackson）是當年總教練，陣容堪稱一時之選，包括全明星中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）、得分後衛布萊恩（Kobe Bryant）和費雪（Derek Fisher）、大前鋒華頓（Luke Walton）和葛蘭特（Horace Grant），以及小前鋒福克斯（Rice Fox）。

當年的湖人隊滿懷奪冠的信心，在季後賽 第1回合就以4勝1敗成績淘汰休士頓火箭隊，在第2回合以4勝2敗讓聖安東尼奧馬刺隊飲恨，第3回合再以4勝2敗擊退明尼蘇達灰狼隊，但卻在總決賽以1勝4敗將冠軍榮銜拱手讓給底特律活塞隊。

湖人隊如今滿腦子的奪標夢，成敗的關鍵其實在於「態度決定高度」，也就是說全隊上下，全季每次出賽都必須要有作戰的準備和奮戰的決心，而不應該迷信個別球星可以盡情發揮隻手撐天。因此擅長雙衛位置的衛斯特布魯克能不能放下自我及時助攻？詹姆斯究竟如何平衡稱兄道弟的好友和戰友的關係？戴維斯（Anthony Davis）能不能完全康復揮甩病痛的陰影？安東尼怎麼克制單邊獨鬥的習慣？以及霍華德（Dwight David Howard）是否只需繼續扮演替補角色？

至於湖人隊原任先發得分後衛施羅展（Dennis Schröder），在2020年11月18日才簽約加入，8月10日又簽訂為期1年總價589萬元新約，成為波士頓塞爾蒂克隊主力。