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場邊人語／達城作為 長約後衛

彭廣揚

斯洛維尼亞國家隊中堅唐西奇（Luka Dončić）8月10日在自己家鄉隆重宣布，同意和德州達拉斯獨行俠隊延續新人合約，5年總價2億706萬元。

達拉斯獨行俠隊上個球季戰績42勝30敗，在晉級季後賽第1回合就遭到洛杉磯快艇隊在第7戰擊敗，不過唐西奇7場賽事中有5次單場得到40分以上，場均33.5分。

22歲的唐西奇身高6呎7吋，於2018年6月21日NBA選秀中以第1輪第3順位由亞特蘭大老鷹隊看中，加盟NBA之後，已經兩度協助獨行俠隊打進季後賽，並且獲得年度最佳新秀（Rookie of the Year）榮銜、2次入選全明星，以及2度獲選年度大聯盟第一隊（First-Team All-NBA）。至今生涯199場比賽場均25.7分8.4籃板7.7助攻。

唐西奇於2018年6月21日轉入獨行俠隊，起初是扮演得分後衛，隨後轉成控球後衛。在剛結束的第32屆日本東京夏季奧運會，唐西奇幾乎是隻手撐天，在資格賽、小組賽、淘汰賽各個階段個人貢獻良多。他代表人口僅有200萬人的斯洛維尼亞首次出征奧運會，總共出賽6場，戰績4勝2敗，在對抗阿根廷時單場斬獲48分，在和法國隊交手時拿下16分10個籃板球18次助攻「大三元」」，並且在6場比賽中累積拿下58個籃板球和57次助攻，單場最多18次助攻。

唐西奇人高技精，是NBA新生代組織後衛的代表人物，他是小牛隊時期的傳奇諾維茲基（Dirk Nowitzki）退休轉任特別顧問後首次參與的重要人事決定。諾維茲基10日當天親自抵達斯洛維尼亞見證續約。諾維茲基是來自德國的大前鋒，從1999年2月5日起跨海加入NBA，由20歲一直在同一球隊效力到40歲，參加過1522場例行賽，14次當選全明星，1次榮獲年度總冠軍。

獨行俠隊目前還正在強固後場。

獨行俠隊8月9日正式宣布和得分後衛小哈德威（Tim Hardway Jr.）達成協議， 以7500萬元續約4年。小哈德威現年29歲，2019年1月31日由紐約尼克隊轉入，本來的角色是陪襯供輸7呎3吋的中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis），因此多次扮演「第六人」。然而本球季坐板凳39場的小哈德威，近2季三分球命中次數（384和407）、三分球命中率（39.8% 和39.1%）以及場均得分（15.8分和16.6分）竟然超越先發得分後衛理察森（Josh Richardson）。理查森已於7月30日被交易到波士頓塞爾蒂克隊。

此外，獨行俠隊還於8月6日和現年30歲、6呎6吋的尼克隊得分後衛布拉克（Reggie Ryedell Bullock）簽訂為期3年總價3004萬元的轉隊合同。布拉克2020年在尼克隊先發64場，場均上陣30分鐘，得到10.9分3.4籃板球1.5助攻。

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