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中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

場邊人語／本屆美網 可以張望

彭廣揚

本屆美網公開賽預定8月30日到9月12日在美國紐約市皇后區「美國國家網球中心」（USTA Billie Jean King National Tennis Center）進行25場賽事，8月24日到27日先舉行資格賽。

美網公開賽是北美地區歷史最悠久、獎金總數最高的滿貫級別（Grand Slam）職業網球賽事。2020年的公開賽獎金總額達到5340萬2000元。上屆（2020年）美國網球公開賽在新冠病毒疫情影響之下，沒有開放球迷旁觀，女子組由日本大坂直美擊敗來自白俄羅斯的雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）稱后，男子組則是由奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）逆轉取勝德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）封王。

2019年8月26日到9月8日的美網公開賽單打決賽，加拿大好手安德里斯庫（Bianca Andreescu）擊敗美國球后小威廉絲（Serena Williams）勇奪冠軍；男子組是由「西班牙蠻牛」納達爾（Nadal Rafael）擊敗俄羅斯高手梅德維夫（Daniil Medvedev）稱王。

往年美國公開賽前的男單暖身賽之一，就是在華盛頓哥倫比亞特區舉行的花旗公開賽（Citi Open），今年第52屆定8月1日到9日之間舉行，男子組決賽於8月8日進行，大家的關心焦點不僅在於即將年滿20歲的義大利新秀辛納（Jannik Sinner）擊敗26歲的前美國大學網球明星麥當勞（Mackenzie McDonald），還有同場獻技的年輕面孔：年僅20歲的魯克斯比（Jenson Tyler Brooksby）和21歲的科達（Sebastian Korda）。

好奇的美國網球迷的懸念是：如果從此沒有了小威廉絲的霸勢，大坂直美能否及時克服心理障礙，成為世界女網唯我獨尊的領銜人物？因此這屆美國公開賽女單項目重點不在於是誰最後抱得錦標歸，而只是在於大坂直美能夠一統局面，甩開日本東京奧運會的衰運，名正言順地迎向個人和女網競技的新局面。

此外，現年25歲的梅德維夫能否突破男子網球三大天王，也就是3名「電子生化人」（cyborgs）的強力封鎖？塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）、瑞士「特快車」費德勒（Roger Federer）和西班牙籍的納達爾長期瓜分全球滿貫級大賽的令人嘖嘖稱奇事實，還會持續多久？

至於辛納、麥當勞、魯克斯比和科達，則標記著4名網壇新秀和4個亮點，他們正在克服挑戰和艱困，積極爭取成為男單新希望；美國曾經一度在年度公開賽的男子單打項目創造光彩奪目的畫面，出現令人目不暇給的球星，包括張德培、山普拉斯（Pete Sampras）、阿格西（Andre Agassi）、洛迪克（Andrew Stephen Roddick）和布雷克（James Blake）等。麥當勞、魯克斯比和科達因此不約而同成為「美國希望」。

本屆美國公開賽將全面向球迷開放。紐約見？

美國 大坂直美 麥當勞

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