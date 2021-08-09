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場邊人語／美法籃賽 堪稱上菜

彭廣揚

第33屆夏季奧運會，預定於2024月7月26到8月11日間自法國巴黎舉行，也就是1083天之後再見。 

美國的男子籃球國奧隊，在日本東京奧運會倒數第2天賽程，是以87：82擊退法國隊奪得金牌，連續第4度在夏季奧運會男子籃球項目封王。美國男籃隊至今參加過19屆現代奧運會，其中16次榮獲金牌。法國隊4次獲得銀牌，都是因為落敗於美國。 

下屆奧運會的男籃項目，仍然是美國和法國對陣搶著摘金？ 

美國籃球協會和美加地區男子籃球大聯盟（NBA），打算等到2023年8月25日到9月10日，第19屆國際籃協世界杯（FIBA Basketball World Cup），在亞洲日本、印尼和菲律賓3國舉行時，才全面檢視全球32支勁旅實況，以便作為組建國奧隊的陣容參考。 

本屆美國隊的總教練波波維奇（Gregg Popovich），是北美地區的功勳彪炳的職業籃球教練，卻在國際比賽不只一次帶隊經過一番折騰得勝；美國國奧隊總教頭的位子一向難以連任久坐，這些年來，只有已經入列籃球名人堂的前任奧克拉荷馬農工大學體育組長埃巴（Henry Iba），曾經連任過2次（1964-1972）。 

波波維奇現年72歲，如果3年後不再出任總教練，那麼金州勇士隊的總教練柯爾（Steve Kerr）和邁阿密熱火隊的總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）都有機會成為接棒人，柯爾現年55歲，在黎巴嫩貝魯特出生，史波史特拉現年50歲，是菲律賓裔美國人，也是本屆美國國奧隊陪練的靶子隊總教練。他們兩人的背景，倒是十分契合當前國際奧林匹克運動發展步調。 

美國隊在本屆比賽，眼見各個對手都有稱職的中鋒策應；但是這些平日活躍在美加職籃的大個子，都是看得見卻用不了的「外籍兵團」，所以下次巴黎之行，美國隊可能需要重用身高6呎9吋的阿德巴約（Bam Adebayo）、身高7呎的莫布里（Evan Mobley），以及身高6呎11吋的透納（Myles Turner）。

杜蘭特（Kevin Durant）、威廉森（Zion Williamson）、泰托姆（Jayson Tatum）、布里吉斯（Mikal Bridges）可能是美國隊再參加奧運會時前鋒陣線的理想陣容；杜蘭特雖然現年32歲，仍然在更新各項賽事技術統計數字，並且是美國在奧運會場的得分王。泰托姆現年23歲，正是波士頓塞爾蒂克隊當家前鋒，現年24歲的布里吉斯，則是效力於費城76人隊的新秀。至於威廉森現年才21歲，是不可多得的左撇大前鋒。 

對於職司後衛的人選，美國隊可以徵選沒有奧運會經驗的柯瑞（Stephen Curry）、近況彌加的楊恩（Trae Young）和防守功夫到家的哈勒戴（Jure Hliday）、越來越成熟的畢爾（Bradley Beal），以及已經顯露頭角的鮑爾（LaMelo Ball）。

美國 東京奧運 威廉

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