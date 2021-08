場邊人語／奧運故事 留名青史

第32屆夏季奧運 會終於8月8日在日本 東京閉幕。

日本隊在總結地主國競技賽程時,於棒球項目以2:0完封美國 隊,贏得最有象徵意義的一次經典對抗;日本隊是倚仗講究責任分工的投手群和一支全壘打勝出,右投左打的村上宗隆(Munetaka Murakami)是在第3局下二好球二壞球時擊出陽春全壘打先馳得點,23歲的先發右投手森下暢仁(Masato Morishita)表現稱職,中繼投手千賀滉大(Kodai Senga)、伊藤大海(Hiromi Ito)、岩崎優(Suguru Iwazaki)都能不負所託,終結右投手栗林良吏(Ryoji Kuribayahsi)也守住勝局。

本屆諸多奧運故事,從此名留青史,靜待後人評說。

這屆奧運會的籌備和主辦是歷史性(Historic)的;離不開的元素是3P,即一直揮不去的世紀傳染疫情(Pandemics)、迫於無奈,全無退路的整年延期(Postponement),以及令人咋舌,隨處可見的國際政治(Politics)。

根據多項民意調查發現,有興趣觀賞本屆奧運會電視直播者,男性選擇特定比賽畫面,主要是基於「愛國」的理由,然而女性捧場奧運會片段,就是說不出理由的「愛看」。

來自俄羅斯、中國,加拿大、美國、澳洲、英國的代表團,本屆女性團員人數比起男性團員要多;而在2016巴西里約夏季奧運會和2018年南韓平昌冬季奧運會,美國女性運動員奪標表現確實強過男性隊友。

不在少數的觀眾終於領悟到,以羽毛球、游泳、泛舟、滑板、室內排球和沙灘排球單項運動為例,休閒運動和競技運動終究並不是同樣一回事。

美國的游泳名將菲利浦斯(Michael Phelps)在2015年間就曾經說過「『說不」,是可以的」(It's ok to not be)。他當年是觸碰心理健康相關話題的第一位奧運會金牌得主。日本網球名將大阪直美、美國競技體操運動員拜爾斯(Simone Biles)、為II型躁狂抑鬱症所苦的女子舉重運動員奈伊(Kate Nye),以及美國短跑運動員萊爾斯(Noah Lyles)隨後都對這個話題積極表態。

競技體操在個人和團隊方面,本來唯一的亮點是美國隊的拜爾斯,但是由於她的心理壓力過大,造成「空間迷航」現象,卻也順勢造就她的三名隊友奪標。印證「機會是留給有準備的人」。

美國的男子籃球國奧隊,經過一番折騰,終於以87:82擊退法國隊奪得金牌。這樣的結果,反映的是必須有一位足智多謀的主帥,還是擁有能夠一位力挽狂瀾的超級球星更重要?

日本主辦單位曾經信誓旦旦地保證奧運會如期開幕,他們並沒有食言;地主國也曾經精算囊擴30金入袋,這個還是個懸念。