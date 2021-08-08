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美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

場邊人語／奧運故事 留名青史

彭廣揚

第32屆夏季奧運會終於8月8日在日本東京閉幕。 

日本隊在總結地主國競技賽程時，於棒球項目以2：0完封美國隊，贏得最有象徵意義的一次經典對抗；日本隊是倚仗講究責任分工的投手群和一支全壘打勝出，右投左打的村上宗隆（Munetaka Murakami）是在第3局下二好球二壞球時擊出陽春全壘打先馳得點，23歲的先發右投手森下暢仁（Masato Morishita）表現稱職，中繼投手千賀滉大（Kodai Senga）、伊藤大海（Hiromi Ito）、岩崎優（Suguru Iwazaki）都能不負所託，終結右投手栗林良吏（Ryoji Kuribayahsi）也守住勝局。 

本屆諸多奧運故事，從此名留青史，靜待後人評說。 

這屆奧運會的籌備和主辦是歷史性（Historic）的；離不開的元素是3P，即一直揮不去的世紀傳染疫情（Pandemics）、迫於無奈，全無退路的整年延期（Postponement），以及令人咋舌，隨處可見的國際政治（Politics）。

根據多項民意調查發現，有興趣觀賞本屆奧運會電視直播者，男性選擇特定比賽畫面，主要是基於「愛國」的理由，然而女性捧場奧運會片段，就是說不出理由的「愛看」。 

來自俄羅斯、中國，加拿大、美國、澳洲、英國的代表團，本屆女性團員人數比起男性團員要多；而在2016巴西里約夏季奧運會和2018年南韓平昌冬季奧運會，美國女性運動員奪標表現確實強過男性隊友。 

不在少數的觀眾終於領悟到，以羽毛球、游泳、泛舟、滑板、室內排球和沙灘排球單項運動為例，休閒運動和競技運動終究並不是同樣一回事。 

美國的游泳名將菲利浦斯（Michael Phelps）在2015年間就曾經說過「『說不」，是可以的」（It's ok to not be）。他當年是觸碰心理健康相關話題的第一位奧運會金牌得主。日本網球名將大阪直美、美國競技體操運動員拜爾斯（Simone Biles）、為II型躁狂抑鬱症所苦的女子舉重運動員奈伊（Kate Nye），以及美國短跑運動員萊爾斯（Noah Lyles）隨後都對這個話題積極表態。 

競技體操在個人和團隊方面，本來唯一的亮點是美國隊的拜爾斯，但是由於她的心理壓力過大，造成「空間迷航」現象，卻也順勢造就她的三名隊友奪標。印證「機會是留給有準備的人」。 

美國的男子籃球國奧隊，經過一番折騰，終於以87：82擊退法國隊奪得金牌。這樣的結果，反映的是必須有一位足智多謀的主帥，還是擁有能夠一位力挽狂瀾的超級球星更重要？ 

日本主辦單位曾經信誓旦旦地保證奧運會如期開幕，他們並沒有食言；地主國也曾經精算囊擴30金入袋，這個還是個懸念。

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