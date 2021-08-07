場邊人語／紅襪新人 跨洋重任

美國 和日本 ，將要爭奪本屆夏季奧運會棒球項目的金牌。

波士頓紅襪隊8月5日下午在底特律和老虎隊交手，老虎隊第1局下就先馳得點，總共全場擊出13支安打，以8比1取勝紅襪隊；這是紅襪隊在今年例行賽季的第100場賽事，也是下半球季第19場出賽，累積戰績64勝46敗，在美聯略遜於休士頓太空人隊和坦帕灣光芒隊。

紅襪隊是MLB球隊之中最擅長逆轉勝出的球隊，本季曾有33場比賽是由落後局面轉為勝場。該隊也精於打順風球，有36場比賽是在領先4分之後一路取勝。

遠在日本東京，美國國奧隊先在分組賽以4比2擊敗南韓隊，在爭取決賽資格時又以7比2擒伏南韓隊，將再次與地主日本隊對決，而南韓隊是和多明尼加隊搶奪銅牌。美國隊等待奧運棒球金牌已經等了21年。

由於MLB對於容許現役球員參加奧運會競技的態度非常消極，以致並未配合奧運會賽程暫停例行賽，其所屬現役球員在集體合約束縛之下，也沒有可能入選國家隊。紅襪隊於2018年業餘選秀第1輪看中的卡薩斯（Triston Casas）就是其中之一，他目前效力於紅襪隊小聯盟球隊。

21歲的卡薩斯身高6呎4吋（193公分），代表美國在東京奧運 會出賽5場，負責先發守備一壘，右投左打，19次登場打擊5次建功，累積3支全壘打和賺得8個打點；在4場賽事中每場至少收穫1個打點，從7月31日到8月之間，連續3場都有全壘打。

無論是美國或者日本榮獲奧運會棒球冠軍，日本隊的1994年出生外野手鈴木誠也（Seiya Suzuki）和1998年次的右投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto） ，都已準備跨洋加盟MLB大聯盟。

鈴木誠也就讀高中時期是球隊的王牌投手，後來棄投就打，2012年參加日本職棒選秀，由廣島東洋鯉魚隊看中效力至今。2019年是中央聯盟打擊王和上壘王，2017年當選第四屆世界棒球經典賽日本隊成員，2019年獲選入第二屆世界12強棒球賽日本隊。MLB球探評估，鈴木誠也在日本職棒效力9個球季，對於太平洋兩岸的職業棒球聯賽有參與，也有嚮往，他能夠勝任中右外野的守備重任，在平均打擊、上壘，長打方面都做好更上一層樓的準備。

山本由伸於2016年才參加日本職棒選秀，由歐力士猛牛隊相中效力至今。2019年和2020年分別是太平洋聯盟防禦王和三振王，2019年獲選入第二屆世界12強棒球賽日本隊，今年第三度參加日本職棒年度明星賽。山本由伸的速球到位，球路也有切球、咻抖球、變化球、指叉球、曲球等，可是高對抗性質的實戰經驗有待加強。

卡薩斯挑戰山本由伸和鈴木誠也，是本屆東瀛奧運的壓軸好戲。