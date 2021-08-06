場邊人語／紐約子弟 重返舊地

飽受左膝傷痛之苦的組織後衛沃克（Kemba Hudley Walker）正計畫著返回出生地紐約市 ，加入前景越看越好的NBA尼克隊。尼克隊上季72場比賽戰績41勝31敗，晉級季後賽之後在第1回合就遭到亞特蘭大 老鷹隊淘汰。

尼克隊於7月29日完成年度選秀 ，在10月19日新例行賽季展開前，亟思如何強固後場的調動。尼克隊上季共有4名組織後衛，分別是只先發3場的羅斯（Derrick Martell Rose），他累積有12個球季征戰經驗，但是已經32歲。而年滿27歲、路易斯安納大學出身的裴頓（Elfrid Payton）先發63場。22歲的奎克利（Immanuel Jaylen Quickley）打了64場比賽只有3次先發，並且入選美國國奧靶子隊。生於比利時的尼利基納（Frank Bryan Ntilikina）年僅23歲，至今4個球季總共只有55場先發經驗。

沃克身高6呎，1990年5月8日生於紐約市布朗士 區，高中時期就讀於曼哈頓區上城哈林區的萊斯高中（Rice High School），大學時期則是在康州大學度過。萊斯高中是羅馬天主教紐約教區所屬學校，多年來培養出許多籃球運動員，包括在1990年代紅極一時的多明尼加籍後衛羅培茲（Luis Felipe López），可惜於2011年5月27日走入歷史。

沃克在高中校隊就創下場均18.2分6.4籃板5.3助攻和3.3抄截紀錄。大學時代出賽4季111場比賽，締造場均16.1分4.4籃板11助攻和1.7抄截。轉戰職籃天地後，最佳單季成績是場均25.6分4.4籃板5.9助攻和1.2抄截。

紐約尼克隊歷年最著名的組織後衛是生於喬治亞州亞特蘭大的弗瑞茲爾（Walter Frazier Jr.）。身高6呎4吋的他1967年5月3日參加職籃年度選秀，由紐約尼克隊在第1輪第5順位挑中，同年10月28日起代表尼克隊出賽，總共在職籃馳騁13季825場賽事，7次當選全明星，2度獲得年度總冠軍。他現年76歲，是尼克隊專屬有線電視解說員。

尼克隊目前在總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）領軍下，寄望「五虎將」在新的賽季能夠發威，這個組合主要可能是後衛沃克和後衛羅斯互補，搭配大前鋒藍道（Julius Randle）、得分後衛巴瑞特（Rowan Alexander Barrett Jr.），以及能鋒能衛的法籍球員佛尼爾（Evan Fournier）。

紐約的籃球迷已經等待半個世紀，殷切期望地主球隊能夠有所作為，而在這段期間，許多在紐約生長、球技出眾的控球後衛，卻不見得能夠代表尼克隊顯露身手，譬如在皇后區出生的左撇組織後衛安德森（Kenny Anderson）效力新澤西籃網隊、生於布朗士區的史崔克蘭（Rod Strickland）在17年職籃生涯之中只在尼克隊待了兩年、還有生於布魯克林區的傑克森（Mark Jackson）、生於皇后區的史密斯（Kenny Smith）、馬布里（Stephon Xavier Marbury）等控球後衛，都未能在尼克隊長展抱負。