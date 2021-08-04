場邊人語／加拿大紅 點球絕轟

一切都與倫敦（London）有關。

2021年8月2日在日本東京，現年23歲、身高161公分來自加拿大 安大略省倫敦市的中場佛萊明（Jessie Alexandra Fleming），在華氏84度氣溫和85%濕度下，當比賽進行到75分鐘時，靠影像輔助判決（video assistant referee）操刀點球，美國 隊當時換上30歲守門員佛蘭奇（Adrianna Nichole "A.D." Franch）把關，身高175公分的她面對神情鎮定的佛萊明起腳，機警利索地撲向自己的左邊，雖然判斷正確然而還是沒有能夠有效地擋下掛網球兒，美國隊終場就以0比1飲恨，楓葉國報了20年前在英國倫敦兵敗之仇，並且斷絕美國隊摘金夢。

2012年8月6日美國和加拿大在倫敦奧運 會場上較量，雖然加拿大隊前鋒辛克萊（Christine Margaret Sinclair）演出「帽子戲法」，在第22分鐘、67分鐘和73分鐘破網，但是美國隊由拉皮諾（Megan Anna Rapinoe）於第54和70分鐘得分，第80分鐘點球成功，第123分鐘時壓哨絕殺。美國最終走向奪冠之路。

本屆奧運會共有22名來自美國職業女子英式足球大聯盟（National Women's Soccer League）的運動員，分別當選美國和加拿大國家隊。而佛萊明則是代表英格蘭足球總會女子超級聯（Barclays FA Women's Super League）切爾西（Chelsea）女子足球隊。

佛萊明於1998年出生於美國和加拿大邊界伊利湖畔，高中時期是徑賽長跑和越野賽跑運動員，並且是美國洛杉磯加大（UCLA）校友，大學本科是材料工程，副修環境工程。在校隊期間出賽75場，其中72場先發，攻進25球22次助攻，點球4罰4進。她在15歲時就入選加拿大青年隊，隨後也是17歲級和20歲級國家隊成員，並且2015-17連續3度成為青年隊年度最佳球員。

佛萊明是有世界知名度的年輕中場大將，曾參加過2016年巴西里約奧運會、2015年和2019年世界杯女子足球賽（FIFA Women's World Cup）；她在2019年世界杯女子足球賽對抗地主法國隊時，全程參與作戰，攻進生涯在世界盃的第1球，並且在出戰紐西蘭時，獲選為單場最佳球員。

本屆「加拿大紅」國奧隊由美國波特蘭大學校友，兩屆銅牌得主，現年38歲的前鋒辛克萊出任隊長，有11名隊友是曾經並肩在奧運會奪銅的夥伴；該球隊曾經自2008年起連續3屆參加夏季奧運女足賽，並在2012年英國倫敦和2016年巴西里約奧運會奪得銅牌，這是加拿大首次在奧運會沒有敗局（3-0-2），有機會問鼎奧運會女足金牌，也將締造連續3屆奧運會都能贏得獎牌凱旋而歸的紀錄。

歷年奧運女足項目只有美國在1996-2012年和德國2000-2008年，曾經連續三屆都有機會躍登頒獎台。

加拿大球衣的紅，反映團隊士氣如虹，目前的任務就是立將銅色換金色。