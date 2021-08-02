場邊人語／選擇不看 主播難堪

觀看直播，也是夏季和冬季奧運 會成就的關鍵。你關心嗎？

佛羅里達大學校友，1996年次的男子游泳運動員德萊賽爾（Caeleb Dressel），先後在100公尺自由式、100公尺蝶式、400公尺自由式接力、50公尺自由式和400公尺混合式接力項目奪得金牌，是美國 隊本屆在日本 東京泳池金牌（11）和獎牌（30）稱霸的樞紐人物；他曾經在2016年巴西里約奧運會，奪得2面接力項目（400公尺自由式接力和400公尺混合式接力）金牌。

曾經代表華盛頓大學高爾夫球校隊出賽4年的潘正琮（C. T. Pan），偕同不一樣的桿弟，也就是他的妻子林盈君 （Michelle）征戰東瀛，矢志刷新個人在上屆奧運會名列30的紀錄，經過4個回合較量和延長賽（Playoff）階段 ，先後淘汰日本名將松山英樹（Hideki Matsuyama）和美國日裔球星森川（Collin Morikawa），獲得男子高爾夫個人項目銅牌，成為台灣運動史上首面奧運高爾夫項目獎牌得主，也是亞洲第一位奧運高爾夫項目男子獎牌得主。

美國女子壘球隊在7月25日首次遭遇日本隊時，是以2比1勝出，但是2天之後雙方搶金大戰，日本隊卻享有地利以2：0獲勝。這是兩支球隊自從2008年在中國北京交手之後再次交鋒，美國隊員身高6呎2吋的投手奧斯特曼（Cat Osterman）回役，第3次出現在奧運會壘球場，身高6呎3吋的左投手阿博特（Monica Abbott）則近況彌加；可是日本隊現年39歲，身高173公分的右投手上野由岐子（Yukiko Ueno），個人鎮關難過，事隔13年再傳捷報。

夏季奧運無線電視直播和錄影轉播，是奧運進行期間直播畫面的唯一選項，然而卻不見得是全球各地尋常百姓獲取相關信息的僅有管道；奧運會相關的故事線（Storyline）其實傳播滲透性甚強，和地域、國家、母校、種族、族裔、語言、血緣、師從、本質、兼差、專業等都有關聯；全球廠商和品牌，這次挹注10億以上美金贊助，目的就在連接這些節點，形成一種消費關係面和互動網。

本屆奧運會由於受到新冠狀肺炎病毒持續肆虐的影響，現場「零觀眾」的事實，徹頭徹尾地改變比賽現場氛圍、直播播報內容和群眾選擇方式。不在少數的運動員都反映，他們從來沒有經歷無聲無息的競技，反而懷念能夠瞥見親友和啦啦隊坐在看台的日子；而端坐在攝影棚內的主播，以及遊走在比賽場邊的記者，則突然必須適應獨坐喃喃自語，或者需要使用更多的形容詞描述相關的人、事、物。

主播單位往年安排細節，習慣性超前部署，在盛會開幕前就準備足夠信息運作「名人效應」，因此本屆比賽之中，日本「體操天王」內村航平（Kōhei Uchimura）竟然在個人單槓項目失手、大阪直美和約克維奇（Novak Djokovic）居然未能在網球單打項目晉級，都造成主辦單位、贊助廠商、直播媒體冒出冷汗。

奧運會是一場歷時17天的嘉年華，本屆活動是在無奈形勢下被迫延期舉辦，一切的無常都是可貴的故事，將長留青史。