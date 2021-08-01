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東奧／美高球選手謝奧菲勒奪金 一圓父子夢

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

場邊人語／精於算計 奪標契機

彭廣揚

片段數字和分析數據，影響日本東京夏季奧運會的頒獎台 。 

戰術和策略，一直和奧運會單項運動競技並存，孫子兵法謀攻篇所說「知己知彼，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼，不知己，每戰必殆。」，是射擊、射箭、舉重、體操、游泳、柔道、跆拳道、乒乓球和羽毛球項目奪標的關鍵。 

日本的男女柔道選手，至今已經笑納9金，身為地主國，開賽7天有17面金牌落袋。 

奧運會的單項競技，經過科學研究方法多年的洗禮，已經從往日單憑想像的紙上談兵，進展到注重對抗的兵棋推演，以及合理推出劇情假設 (scenario)，對於參加奧運項目的效益評估、人選比對、過程布置、儲訓節奏強調早有準備，至於鎖定主角、安排陪練、模擬場景、注重散招、發展配套、認清對象等工作，如今完全倚重的是長期蒐集片段數字和縝密分析數據，奧運會的會期雖然是四年一度，然而準備功夫卻是隨時隨地。 

日本的男女柔道選手，如素根輝 (Akira Sone)、新井千鶴 (Chizuru Arai)、高藤直壽 (Naohisa Takato)，是目前日本在獎牌榜上名列前茅的主要原因，日本在過去的一甲子，先後於1964年東京奧運會和2004年希臘雅典奧運會勇奪16面金牌，柔道項目在本屆奧運會奪金形勢是坐9望10，等於地主國原先設定30面金牌總數的三分之一。 

為了確保日本運動員在柔道項目的競爭優勢，相關的支援團隊從2016年巴西里約奧運會之後，就走遍全球，蒐集各國各級別柔道運動員的成千上萬筆資料，並且在各個國際性大小比賽場地，親自觀察和紀錄運動員本人、指導教練、賽事裁判實況，包括選手的發力習慣、取勝動作和裁判落實規則的細節和執法角度。 

日本的柔道運動員和教練團，對於相關國際運動員的出賽現場反應和規則理解程度，長期以科學證據說話，絕對避免摸象過河，也不顯露成竹在胸。「在美國職業籃球、棒球、冰球和美式足球運動天地，運用多年的「影像助理教練」(video coordinator)制度，其實在東京奧運會場處處可見，將繼續反映在空手道和角力項目，以及分秒必爭的徑賽項目。 

日本隊在籃球、足球、棒球、排球等大球項目，也是以精密算計，創造突圍奪標的契機。 

看起來，這次東京夏季奧運會，算數、數學、物理、生物、邏輯都很重要。

東京奧運 日本 足球

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