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場邊人語／湖人飛象 道奇添將

彭廣揚

華盛頓做出決定了。

主場設在華盛頓哥倫比亞特區的NBA巫師隊和MLB國民隊，7月29日分別進行戰力調整，兩支球隊放下往日榮光，把眼光都放在可預見的將來；NBA洛杉磯湖人隊和MLB道奇隊因此受益，各自增添來季奪標的悍將。

巫師隊在NBA年度選秀前夕，取得湖人隊同意完成1換3的協議，恭送32歲組織後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）到湖人隊，換來剛執行選項的27歲大前鋒哈瑞爾（Montrezl Harrell）、6呎10吋前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）和28歲得分後衛凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）。

湖人隊樂於組織「超級戰隊」，一直相信「三巨頭」是球隊必須，因此特別上心找到衛斯特布魯克和詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）搭配；36歲的詹姆斯自知孤掌難鳴，本球季只出賽45場，場均得到25分7.7籃板和7.8助攻，戴維斯雖僅28歲，本球季因傷只出賽36場，場均21.8分7.9籃板球和3.1助攻，衛斯特布魯克個人戰力可觀，例行賽季參戰65場，場均22.2分11.5籃板球和11.7助攻（大三元），累積有59次「兩雙」和38次「大三元」，是全聯盟發揮搶眼的助攻王。衛斯特布魯克加盟湖人隊後，全場仍然將由詹姆斯主攻，不過他將由小前鋒改打大前鋒，戴維斯因此職司中鋒。

衛斯特布魯克生於南加州長灘，又是洛杉磯加大的校友；身高6呎7吋，曾是「最佳第六人」，本季職司中鋒，場均13.5分6.2籃板球和1.1助攻。庫茲瑪本季上場68場，場和12.9分6.1籃板和1.9助攻。凱威爾波普本季則是先發67場，場均只有9.7分2.7籃板和1.9助攻。

國民隊37歲當家右投薛則（Max Scherzer）以及28歲游擊手透納（Trea Turner）將被交易至道奇隊。薛則有情有義，在2015年1月19日與華盛頓國民隊簽訂7年總價2億1000萬元的協議時，允諾將奮力隨隊追求年度總冠軍榮銜，2019年10月30日在德州休士頓客場「世界大賽」（World Series）第七役，國民隊在現場4萬3326名觀眾見證下，以6比2勝出，果然成為MLB新盟主。

薛則剛在3天前慶祝37歲生日，他於2008年4月29日在大聯盟登場，8次當選全明星，3次獲選為國聯最佳投手。本球季先發主投19場111局，戰績8勝4敗勝率.667，有1場完投，防禦率2.76。

薛則此番夕陽西行，確實有助道奇隊增強先發輪值投手陣容，但是也為戰績差情人意的國民隊吹起再集合號。在道奇隊，他是老驥伏櫪，對於國民隊，他功成身退。

湖人 道奇 洛杉磯加大

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