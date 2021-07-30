場邊人語／冬運冰球 談判需求

第24屆冬季奧運會預定2022年2月4日揭幕，距今恰好190天。

男子冰上曲棍球項目歷屆都是叫好又叫座賽事。NHL 從1998年到2014年間連續5屆冬奧會共派遣706名登錄職業球員參賽。然而2018年2月9日到25日，冬奧會在南韓平昌舉行時，由於NHL大部分球隊反對改變例行賽季賽程，因此沒有派員參賽。

NHL於1917年在加拿大 蒙特利爾創立，目前有32支球隊，其中25支球隊主場在美國 ，7支球隊分散在加拿大境內；現役球員共來自18國，以加拿大433人最多，美國283人次之。

這些年來，冬奧會的男子冰上曲棍球項目，競技的精采程度和職業冰球運動員是否參與有密切的關係。1998年冬奧會在日本長野舉行，捷克隊在傳奇名將賈格（Jaromír Jágr）和守門員哈塞克（Dominik Hašek）領軍下，以1比0擊敗俄羅斯隊，首度在冬奧獲得金牌。哈塞克是NHL史上唯一連續2個球季都當選「最有價值球員」榮銜；賈格則是NHL前所未見的過江龍，在1990年選秀由匹茲堡企鵝隊相中，縱橫24個球季1733場比賽得到766分和累積1155次助攻。

瑞典隊在2006年第20屆義大利土倫冬奧會擊敗芬蘭躍登冰球王座。瑞典隊當年擁有5呎11吋的翼鋒阿斐德森（Daniel Alfredsson），他曾是NHL渥太華參議員隊的看板球星，轉戰18個球季1246場比賽得到444分和累積713次助攻。

加拿大曾經3度贏得冰球項目團體金牌，分別在2002年第19屆美國猶他盬湖城冬奧、2010年第21屆加拿大渥太華冬奧，以及2014年第22屆俄羅斯索契冬奧。加拿大國家隊陣容中現年33歲、5呎11吋的左撇中鋒考斯比（Sidney Crosby）是2005年NHL選秀狀元，也是匹茲堡企鵝隊的鎮隊之寶，8次當選全明星，3次榮獲聯盟年度總冠軍，至今征戰16個球季1039場比賽，得到486分和累積839次助攻。

美國隊於2002年和2010年獲得銀牌，俄羅斯隊在1998年獲得銀牌，瑞典隊在2014年也獲得銀牌，芬蘭於1998年、2010年和2014年都榮獲銅牌。

NHL目前正在和球員工會、國際奧委會和國際冰球協會（International Ice Hockey Federation）磋商，討論到底NHL球員是否適合參加本屆冬奧。各方目前最關切的焦點，是進行中的日本東京夏季奧運能否有效率地防控新一波新冠肺炎傳染疫情。

WNBA為配合夏季奧運的賽程，決議在7月15日到8月11日休賽；而NHL於7月20日表態，如果為方便大聯盟球員歸隊，回到各自國家隊參加冬奧，大聯盟同意於2022年2月7日到22日休戰。