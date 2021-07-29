場邊人語／非洲籃球 發展新猷

世界籃球的新天地在非洲，非洲籃運的新氣象，則在越來越多年輕人嚮往和參與。

NBA 官方7月27日宣布，父親來自東非肯亞的前美國 總統歐巴馬（Barack Hussein Obama II）正式成為該組織的戰略夥伴，將致力落實大聯盟在非洲大地各處的社會責任，包括支持更大程度的性別平等和包容性經濟發展計畫和夥伴關係。歐巴馬因此將擁有這個新事業的少數股權，他並且打算運用這筆收入做為私人基金會活動基金，走進非洲資助青年和領導力項目。

5名曾效力NBA的球員於5月24日宣布分別挹注資金成立「NBA非洲」公司（NBA Africa），在3次夏季表演賽之後，統籌辦理NBA今後所有非洲相關培訓和聯賽事務。這些球員包括在非洲出生的球員，他們個人出資額不等，然而整體市值已可上看10億元。

這些投資人是曾效力密爾瓦基公鹿隊10個球季、目前創業經商成功的布里吉曼（Ulysses Lee Junior Bridgeman）、已經入列籃球名人堂的希爾（Grant Henry Hill）、2020年8月14日才退役的諾亞（Joakim Noah）、生於剛果民主共和國金夏沙的穆湯波（Dikembe Mutombo），以及生於非洲東北部內陸國南蘇丹的前鋒丹恩（Luol Ajou Deng）。

NBA在南非約翰尼斯堡設有主管非洲事務的國際辦公室，「NBA非洲」公司的業務重點在於專注拓展非洲地區多處優先市場、深化大聯盟和非洲球員和球員的接觸，並且透過「無國界籃球」（Basketball Without Borders）、「籃球學院」（NBA Academy）、「免費青少年籃球參與」（Jr. NBA）等項目，繼續發展當地的籃球生態系統。此外，這個嶄新事業還發起多項社會責任倡議，提高警覺辨識出自性別原因暴力、支持女童教育和改善非洲家庭和青年的生計。

「NBA非洲」公司剛於5月30日在百事可樂和Nike贊助之下，主辦首個球季「非洲聯賽」（Basketball Africa League）；這個頂級聯賽共有12支球賽參加，分別來自喀麥隆、塞內加爾、馬利、摩洛哥、安哥拉、奈及利亞、突尼西亞、埃及、盧旺達、阿爾及利亞、馬達加斯加和莫三比克。

安格拉是非洲籃球雄獅；從1992年西班牙巴塞隆納奧運 會到2008年中國北京奧運會，連續5屆出賽31場。2006年8月19日到9月3日在日本第15屆國際籃協世界錦標賽中的B組戰績3勝2敗，表現超過A組的塞爾維亞和黑山隊（Serbia and Montenegro）。

目前在NBA，來自非洲以及和這片大地有著血緣關係的球員和教練，代表人物包括在南非出生的布魯克林籃網隊總教練奈許（Steve Nash）、雙親來自奈及利亞的密爾瓦基公鹿隊當家大前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），以及擁有奈及利亞國籍，效力於美國女籃國奧隊的前鋒歐古米克（Nneka Ogwumike）。