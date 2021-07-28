場邊人語／斐濟衛冕 攻勢綿綿

七人制橄欖球（Rugby Sevens）項目是本屆東京奧運 會團體賽事吸睛焦點。

共有來自16個國家288名男女運動員參加七人制橄欖球項目。男子組12個參賽國家是美國 、日本 、澳洲、阿根廷、加拿大、英國、斐濟、愛爾蘭、肯亞、南非、南韓和紐西蘭。女子組的12個參賽國是美國、日本、澳洲、巴西、加拿大、中國、英國、斐濟、肯亞、法國、俄羅斯奧委會和紐西蘭。

2016年里約夏季奧運會的男子七人制橄欖球比賽，來自南太平洋地區的斐濟隊在決賽以43比7擊敗英國奪得該國首枚奧運金牌，日本隊雖以14比54遭到南非隊修理，只能望著銅牌興嘆，可是已經技驚四座。

15人制橄欖球項目最近一次出現在奧運會現場是在1924年。美國各地球迷近年來才開始發展推廣、積極參與15人制和七人制的橄欖球項目，並於2018年4月21日起展開「北美英式橄欖球大聯盟」（MLR）例行賽季。

美國男子隊在巴西里約奧運會，和地主國巴西、阿根廷和斐濟同組，在小組賽階段戰績1勝2敗，未能晉級。美國女子隊在巴西里約奧運會，和斐濟、哥倫比亞和澳洲同組，在小組賽階段戰績1勝1敗1和，晉級到第2回合時遭紐西蘭擊敗。女子組最終的獎牌得主依序為澳洲、紐西蘭和加拿大。

七人制橄欖球和15人制橄欖球，雖然同樣依靠高踢、雁行和獨跑3種基本策略推進，由於在場人數較少隊型分散，所以得分得頻率較高，比賽的節奏和內容也顯得明快、刺激。本屆奧運會七人制橄欖球賽程，男子組先於7月26日到28日之間，由34場賽事分出高下，女子組則於7月29日到31日之間完成比賽。

日本隊本來寄望運用地利衝擊戰績新高，然而在B組首役遭遇志在衛冕的斐濟，斐濟隊開賽30秒就得分，雖然中場一度落後日本隊7分，終場還是逆轉局面以24比19勝出。日本隊隨後在小組賽以0比34遭到英國隊狂掃，加拿大也以36比12取勝，最後在對抗肯亞隊時，也以7比21飲恨沒有過關。

斐濟隊在旗開得勝之後，進一步成為再次奪金的熱門隊伍，先後以28比14輕取加拿大，33比7擊敗英國，19比0完封澳洲。將在下回合對戰阿根廷。

美國隊在C組賽首役遭遇肯亞隊，以19比14險勝，接著又以19比17氣走愛爾蘭，但是南非隊以17比12取勝，英國隊也以26比21告捷。美國隊將在下回合遭遇加拿大。

南韓隊在A組賽首役遭遇紐西蘭隊，慘遭對方以50比5修理，接著遭澳洲以42比5取勝，連阿根廷隊都是以56比0淨贏，愛爾蘭隊也是以31比0捷。該隊將在下回合遭遇地主國日本，進行面子和裡子之爭。