我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

場邊人語／斐濟衛冕 攻勢綿綿

彭廣揚

七人制橄欖球（Rugby Sevens）項目是本屆東京奧運會團體賽事吸睛焦點。

共有來自16個國家288名男女運動員參加七人制橄欖球項目。男子組12個參賽國家是美國日本、澳洲、阿根廷、加拿大、英國、斐濟、愛爾蘭、肯亞、南非、南韓和紐西蘭。女子組的12個參賽國是美國、日本、澳洲、巴西、加拿大、中國、英國、斐濟、肯亞、法國、俄羅斯奧委會和紐西蘭。

2016年里約夏季奧運會的男子七人制橄欖球比賽，來自南太平洋地區的斐濟隊在決賽以43比7擊敗英國奪得該國首枚奧運金牌，日本隊雖以14比54遭到南非隊修理，只能望著銅牌興嘆，可是已經技驚四座。

15人制橄欖球項目最近一次出現在奧運會現場是在1924年。美國各地球迷近年來才開始發展推廣、積極參與15人制和七人制的橄欖球項目，並於2018年4月21日起展開「北美英式橄欖球大聯盟」（MLR）例行賽季。

美國男子隊在巴西里約奧運會，和地主國巴西、阿根廷和斐濟同組，在小組賽階段戰績1勝2敗，未能晉級。美國女子隊在巴西里約奧運會，和斐濟、哥倫比亞和澳洲同組，在小組賽階段戰績1勝1敗1和，晉級到第2回合時遭紐西蘭擊敗。女子組最終的獎牌得主依序為澳洲、紐西蘭和加拿大。

七人制橄欖球和15人制橄欖球，雖然同樣依靠高踢、雁行和獨跑3種基本策略推進，由於在場人數較少隊型分散，所以得分得頻率較高，比賽的節奏和內容也顯得明快、刺激。本屆奧運會七人制橄欖球賽程，男子組先於7月26日到28日之間，由34場賽事分出高下，女子組則於7月29日到31日之間完成比賽。

日本隊本來寄望運用地利衝擊戰績新高，然而在B組首役遭遇志在衛冕的斐濟，斐濟隊開賽30秒就得分，雖然中場一度落後日本隊7分，終場還是逆轉局面以24比19勝出。日本隊隨後在小組賽以0比34遭到英國隊狂掃，加拿大也以36比12取勝，最後在對抗肯亞隊時，也以7比21飲恨沒有過關。

斐濟隊在旗開得勝之後，進一步成為再次奪金的熱門隊伍，先後以28比14輕取加拿大，33比7擊敗英國，19比0完封澳洲。將在下回合對戰阿根廷。

美國隊在C組賽首役遭遇肯亞隊，以19比14險勝，接著又以19比17氣走愛爾蘭，但是南非隊以17比12取勝，英國隊也以26比21告捷。美國隊將在下回合遭遇加拿大。

南韓隊在A組賽首役遭遇紐西蘭隊，慘遭對方以50比5修理，接著遭澳洲以42比5取勝，連阿根廷隊都是以56比0淨贏，愛爾蘭隊也是以31比0捷。該隊將在下回合遭遇地主國日本，進行面子和裡子之爭。

東京奧運 美國 日本

上一則

東奧／前男友是鐵人三項銅牌得主 她受訪說：後悔分手

下一則

MLB／大谷7局好投奪第5勝 教頭喜歡他球衣髒兮兮

延伸閱讀

吳亦凡脫產落跑？祕返加拿大真相曝光

吳亦凡脫產落跑？祕返加拿大真相曝光
飛魚接班人率美自由式接力奪金 女飛魚敗給澳洲摘銀

飛魚接班人率美自由式接力奪金 女飛魚敗給澳洲摘銀
咖啡豆霜害 衝七年新高價

咖啡豆霜害 衝七年新高價
東奧／美游泳400米接力奪金「女飛魚」輸澳洲摘銀

東奧／美游泳400米接力奪金「女飛魚」輸澳洲摘銀

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

2021-07-28 00:00
圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
美國代表團當中，體操隊的替補選手厄克染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。（美聯社）

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

2021-07-20 20:15
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國