場邊人語／克城換服 交棒守護

美國 職棒大聯盟 (MLB ) 於7月23日上午宣布、經過為時1年，投入140小時和社區意見領袖、球隊行政人員進行訪談和腦力激盪，以及蒐集4萬名球迷問卷調查，主場在俄亥俄州 克里夫蘭的印地安人隊 (Cleveland Indians)，總共探討過1198個改名可能，終於選定在2021年球季結束之後，啟用「克里夫蘭守護者」(Cleveland Guardians) 嶄新隊名，但是在球衣主要顏色、徽記和字樣方面將展現一貫性。

這是球隊自從1901年以來，採用的第5個隊名；克里夫蘭的印地安人隊，由 1915年起就是美國職業棒球蛻變發展的重要部分。球隊目前的主要擁有者和行政主管多蘭 (Paul Joseph Dolan) 指出，棒球一直都是地方認同的最關鍵部分，因此在更改球隊名稱的同時，「我們需要一個新的身分，能夠恰如其分地代表克里夫蘭棒球迷的榮耀、堅毅和忠誠 (pride, resiliency and loyalty)」。

他接著說明，「守護者」的名稱其實源自主場球場外不遠的霍普紀念大橋 (Hope Memorial Bridg) 橋頭的一對石雕；鮑伯霍普 (Leslie Townes Hope) 生前妙語連珠，是好萊塢領銜的娛樂諧星，他是在美國克里夫蘭長大的英倫移民，已經於2003年7月27日逝世。霍普紀念大橋早在1932年完工通車，1983年整修之後改名，以便紀念霍普的父親曾經是親手建設城市的石匠，也感謝霍普本人多少年來為美國軍人、軍眷和百姓帶來「希望」(Hope)。

克里夫蘭是美國五大湖之一的伊利湖 (Lake Erie)湖濱最大城市，在1796年就建城，是享有內河、大湖、出海便利的藍領城市。守護者的意義，就是珍惜城市居民共同的歷史記憶，並且致力團結，永續保存城市的性格和特色。

克里夫蘭的棒球人物，最具知名度者當屬身高6呎2吋的右投手賽揚 (Denton True Cy Young)。賽揚獎 (The Cy Young Award) 是美國職棒大聯盟 (MLB) 為紀念賽揚對於職業棒球的貢獻，於1956年創設的年度給獎項目，目的在表揚當年先發登板表現最優異的投手。這個獎項起初每年只選出1名得獎人，1967年後修改為美國聯會和國家聯會各自有1名得獎人。

賽揚是俄亥俄州本地人，1867年3月29日出生，1955年11月4日逝世，是大聯盟第1527名登錄球員，1890年8月6日到1911年10月6日之間在大聯盟參賽22年，其中12個球季代表克里夫蘭，職棒生涯出賽906場多達7356局，戰績為511勝315敗，獲勝率.619，累積投出2803次三振和1217次四壞球。他曾經創寫5次單季30勝，以及16次單季20勝的輝煌紀錄。1901年的球季，他更以158次三振、33次勝投和1.62平均防禦率，成為同儕渴望卻難及的三冠王。1904年5月5日，賽揚在麻州波士頓，由主場1萬267球迷見證，讓對手費城運動家隊27人次打擊全部無功而返，完成美國職棒20世紀首次的完全比賽。­

「印地安人」這個隊名，以及虛擬的「瓦胡酋長」(Chief Wahoo)標記，迫於當前美國社會氛圍，都將成為歷史；至於亞特蘭大的勇士職棒隊 (Atlanta Braves)，坎薩斯城酋長職業美式足球隊 (Kansas City Chiefs)，以及芝加哥黑鷹職業冰球隊 (Chicago Blackhawks)， 因此更有更名壓力？