場邊人語／顧盼回眸 何止綢繆

2021年7月23日,第32屆夏季奧運會終於在日本 東京正式揭幕。

國際奧林匹克委員會(The International Olympic Committee)於2013年9月7日在阿根廷布宜諾艾利斯舉行的第125次全體會員會議中,投票通過日本東京主辦2020年夏季奧運會,並於2016年8月3日進一步同意在本屆奧運會增列棒球/壘球、空手道、滑板、運動攀岩和衝浪6個單項。

2020年夏季奧運會原來預定2020年7月24日揭幕,但是受到新冠肺炎疫情 影響,不得已於2020年3月24日踩下急煞車,承諾「不晚於2021年夏季」復賽。國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)7月8日下午冒雨抵達東京羽田機場,當時日本首相菅義偉宣布在8月22日前進入另一次緊急事態宣言階段。

變、辯、便,不變,是本屆奧運會的處境、態度、情緒、決定、對策、原則和遺憾。

以2021年和1964年的日本和東京比較,相關的地理風貌、社會地位和代表意義都變了,哈佛大學社會學者傅高義(Ezra Feivel Vogel)當年的暢銷書「日本第一」(Japan as Number One: Lessons for America),似乎只能喚起不同世代讀者五味雜陳的嚮往或者惆悵。日本的社會輿論和民意調查,在過去一年以來,一次又一次顯示民心向背,朝日新聞(The Asahi Shimbun)5月26日的的社論以「我們請求首相取消今夏奧運」(We Demand PM Suga Decide Cancellation)為題表態。其實,依照申請主辦奧運會的遊戲規則,相關的城市和其公民對於舉行奧運會的態度應該成為申奧時考核總分的一部分,卻從來沒聽說過申奧成功之後,民意竟然持續出現大逆轉。

疫情的年代一便難求。方便不是隨便,無影無形無聲無息的疫情,使得本屆奧運會籌辦過程必須白紙黑字,立下規矩劃出界線,講清楚相關的工序、檢測、驗證、核實、隔離、防護、管控,因此省不了越來越多的人事開銷。

奧運會不變的場景是強調四年一度「世界運動會的理想,但是看官也許忘記,那些已經多如牛毛的各個單項經典賽、邀請賽、菁英賽、公開賽、巡迴賽、世界盃、世界錦標賽等。誰才是世界第一?畢竟如今擂台並不見得就是奧運會場,尤其是業餘和職業運動員的楚河漢界,早已混沌不明。

奧運會想要求變,也就是找到變通之道,於是如滑板的極限運動和加州風味的衝浪和沙灘排球單項運動入列。然而,現階段迎合大都會的年輕人口味的「改革」,就能超越奧林匹克追求更高、更快、更遠的座右銘嗎?

加州洛杉磯正在籌備預定2028年7月21日展開的夏季奧運;澳大利亞布里斯班則剛於7月21日獲得2032年夏季奧運會主辦權。

說起本屆東京奧運 是否承先啟後,且看未來12年。