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場邊人語／公鹿封王 心路難忘

彭廣揚

從「天鉤」阿辛道（Ferdinand Lewis Alcindor Jr.）到「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），密爾瓦基公鹿隊整整掙扎了半個世紀。

1971年4月21日到30日，公鹿隊在洛杉磯加大畢業的阿辛道領軍之下，連續4場取勝巴爾迪摩子彈隊，贏得NBA年度總冠軍；阿辛道就是隨後效力於洛杉磯湖人隊的中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。當年在關鍵的4次較量之中，阿辛道前2戰居雙方得分和籃板球之冠，並且場均27分18.5籃板2.8助攻，成為總決賽的最有價值球員。然而，在威斯康辛州密爾瓦基這座城市，當時對於由一名在紐約市出生的非裔球員領銜奪標並不以為然，因此沒有舉行慶功遊行。

2021年7月6日到20日，公鹿隊在客場連敗2場之後，再以4連勝擊敗鳳凰城太陽隊，躍登年度總冠軍王座，安戴托昆波在季後賽4個回合23場對抗中，累積得到634分和269個籃板球，其中出戰太陽隊6場，有3場單場得分超過30分和10個籃板球；他在系列賽單場最多獲得過50分和17個籃板，總共得到311分和79個籃板，是不折不扣最有貢獻球員。

密爾瓦基市政主管終於計畫在7月22日，也就是日本東京夏季奧運會7月23日開幕之前，為公鹿隊公開舉辦勝利遊行；因為公鹿隊組織後衛哈勒戴（Jrue Holiday）和小前鋒米爾頓（Khris Middleton）早已入選美國男籃國奧隊，周內將兼程前往東京歸隊，只得軋期賀勝。

至於在希臘雅典出生的安戴托昆波卻沒有機會代表希臘參加奧運會男籃項目競技，希臘男子籃球隊稍早在義裔美國籍資深教練皮提諾（Rick Pitino）領軍下試圖爭取參加奧運門票，但是由於安戴托昆波兄弟缺席而未能如願。參加本屆奧運會男子籃球項目的國家包括美國、捷克、法國、德國、義大利、奈及利亞、伊朗、日本、西班牙、阿根廷、斯洛維尼亞和澳大利亞。

密爾瓦基的德裔社區根深柢固，公鹿隊這次奪冠的陣容除了來自歐洲希臘和法國以及非洲幾內亞，還包括非裔、愛爾蘭裔、古巴裔移民子弟，呈現出多元面貌。

從1980年以來，NBA年度總冠軍系列比賽只要在開賽後連勝2場，在21次前例中有18次都會凱旋奪標，但這次是例外；由於系列賽排定7場但是搶4封王，因此好的開始正是成功的一半。在以往18次取勝賽事中，6次是以4連勝終結，3次在第5戰分出高下，8次進行到第6戰，只有1次在第7戰才決定鹿死誰手。

公鹿隊在本屆季後賽最緊要關頭，先敗後追逆轉得勝，是5年前精彩畫面再度重現。2016年6月2日到19日，克利夫蘭騎士隊也是在連輸2場之後，和金州勇士隊纏鬥到第7場，靠詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）聯袂獲得53分，終場以93比89告捷拿下冠軍。

奧運 美國 洛杉磯加大

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