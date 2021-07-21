場邊人語／日本元素 體壇處處

在日本 東京舉行夏季奧運會，進一步促成日本和日裔運動員的表現，成為熱門話題。

這些日子以來，日本和日裔的男女運動員在許多單項運動競技表現出類拔萃，譬如現年29歲的職業高爾夫球選手松山英樹（Hideki Matsuyama），4月12日在美國 喬治亞州奧古斯塔國家俱樂部穿上綠夾克，成為首位在名人賽奪標的日本球員。7月18日，24歲的日本裔美國籍高爾夫球選手森川（Collin Morikawa）在男子職業高爾夫球四大賽之一的英國公開賽（The British Open）稱王，締寫高爾夫球史頁，成為第一位球員在兩項不同的四大賽事，初試啼聲時竟然就捧杯奪冠。他同時也是首位柏克萊加大商學院的校友，在走出校園轉戰職業高爾夫球運動天地後，首次在11個月間2次獲得大勝。森川在6月20日就通過資格鑑定，將代表美國參加東京夏季奧運會。

在科羅拉多州丹佛，MLB剛結束的年度全壘打和全明星表演賽，全世界棒球迷都分享了27歲大谷翔平（Shohei Ohtani）的美國夢。

加拿大國家奧會19日宣布派出371名運動員參加東京奧運 會，是1984年美國洛杉磯奧運會之後最大規模。加拿大代表團掌旗官是2012年和2016年兩屆奧運會女籃隊長、現年33歲的艾宜（Miranda Ayim），以及也是33歲、男子七人制橄欖球傳鋒平山（Nathan Hirayama）。艾宜來自籃球和徑賽運動家庭，平山生於卑詩省，父親也曾是七人制橄欖球國家隊員。平山從18歲起代表加拿大，在世界盃、3屆泛美運動會和3屆英聯邦運動會都有獲獎佳績。

在今年東京奧運會的競技過程之中，越來越多新生代日本單項運動員參與，並且頭角崢嶸，這種現象正吸引著更多圍觀者關愛的眼神，其中最重要的代表，就是首次正式代表日本以主辦國選手身分出賽的網球運動員大坂直美（Naomi Osaka）。她其實是日本社會輿論關心的「多種族運動員」（Mixed Race Athletes）的代表，身為當前世界女子網球的領銜者和發言人，真誠地表述過自己如何走出海地和日本「混血」（Hafu）的陰影，進而認同日本社會和文化，毅然選擇代表東瀛，是一段非常有份量的心路歷程。

男子短跑運動員布朗（Abdul Hakim Sani Brown）是另外一個熱門話題。他於1999年3月6日在日本九州福岡縣出生，父親來自西非迦納，母親是日本人，身高6呎2吋的他受佛羅里達大學田徑隊青睞，專攻徑賽100公尺和200公尺短跑項目，已經兩次榮獲全日本飛毛腿美譽，成為第二位突破百米10秒的日本男子運動員；一度擁有100公尺日本最佳紀錄9.97秒，不過已在6月6日由奧運400公尺接力銀牌得主山縣亮太（Ryota Yamagata）以9.95秒刷新，也使得他成為全日本百米10秒之內的第4人。布朗的名言就是「在家鄉父老面前，我會跑得更快」。

女子排球運動員宮部藍梨（Airi Miyabe）在1998年7月29日生於本州關西兵庫縣，身高6呎，父親來自西非奈及利亞，母親是日本人，今年從明尼蘇達大學應屆畢業，曾是日本女子排球國家隊最年輕成員，這次沒有入選國奧隊。

日本的「多種族運動員」能見度漸有改善，其實反映目前奧運會多元面貌落實。