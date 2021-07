場邊人語／藍鳥回巢 觀賽新潮

經過670天的漂泊,加拿大多倫多藍鳥隊終於預定在7月30日名副其實地在主場羅傑斯中心(Rogers Centre)迎戰坎薩斯皇家隊。

多倫多藍鳥隊是MLB在新冠肺炎疫情 期間受影響程度最大的球隊,不僅被迫暫停在羅傑斯中心出賽,而且全隊倉促跨越國境,先後在美國紐約州 和佛州寄人籬下,直到7月16日,加拿大聯邦政府和安大略地方政府分別宣布援用「國家利益旅遊豁免條款」(national interest travel exemption)和戶外場地使用條例,准許球隊返回多倫多主場。

16日當晚在紐約上州水牛城沙林球場(Sahlen Field),藍鳥隊以10比2大破德州 遊騎兵隊,贏得下半球季開門紅,有1萬100名觀眾捧場。22歲一壘手小葛雷諾(Vladimir Guerrero Ramos Jr.)、30歲的二壘手塞米恩(Marcus Semien),以及23歲多明尼加籍右外野手赫南德茲(Teoscar Hernández)同場開轟。

鼓勵球迷恪守防疫規定進場觀賽,目前是MLB各支球隊重點,羅傑斯中心容量4萬9539人,疫情發生前的2019年例行球季81場主場比賽,場均入場人數為2萬607人,明顯落後洛杉磯道奇隊的場均人數4萬9066人,但是強過巴爾迪摩金鶯隊、邁阿密馬林魚隊、坦帕灣光芒隊、匹茲堡海盜隊、底特律老虎隊和克里夫蘭印地安人隊。

羅傑斯中心主場重新開放後,除非受到天雨影響,否則不關閉頂蓋,以方便戶外場地空氣流通;在7月30日到8月8日之間,門票有普通票(standard traditional seating)和多達4人的連座票(physically distanced pods of up to four seats)兩種。球場包廂在公共衛生和安全考量之下將局部開放。

藍鳥隊重回羅傑斯中心,有5項必要工作重點,首要的就是2歲以上的入場者,除了在指定區域和座位上吃喝之外,全程必須戴上口罩;買票、分發、入場全部過程電子化,避免人與人接觸;球場內不鼓勵使用現金提款機或者使用現款交易,球迷需要在消費前做好電子交易準備(Cashless payment);球場內有明顯社交安全距離和清潔站標示,球場的小食和飲料供應內容有所修訂,不是以周全為主,而是以簡單、方便、衛生為考量。

藍鳥隊於7月18日午後和晚間在沙林球場進行雙重賽,連續以5比0和10比0完封德州遊騎兵隊;在例行賽季前90場比賽取得48勝42敗戰績,第4次在單日兩戰(double header)中勝出,全隊有39場比賽累積安打數達到雙位數,在大聯盟僅次於休士頓太空人隊。藍鳥隊最近22次出賽15次凱旋,至今揮出140支紅不讓,其中6場比賽單場就有5支以上。

藍鳥隊的球迷目前不僅期待在7月底於羅傑斯中心見證難得的打擊秀,並且有信心在30日的球員交易大限能夠進一步補強救援投手陣容,爭取外卡和季後賽資格。

來自南韓的34歲左投手柳賢振(Hyun Jin Ryu),18日以83球完投7局25人次,有4次三振、1次四壞球、遭擊3支安打,拿到本季第9勝。然而他從2019年12月27日簽約以來,壓根兒就沒有在羅傑斯中心登板過。

和柳賢俊有著一樣尷尬遭遇的藍鳥隊球員,還包括二壘手塞米恩、右外野手史賓格(George Springe)、左投手雷恩(Robbie Ray)、右投手史崔普林(Ross Stripling)。