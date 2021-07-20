場邊人語／藍鳥回巢 觀賽新潮

經過670天的漂泊，加拿大多倫多藍鳥隊終於預定在7月30日名副其實地在主場羅傑斯中心（Rogers Centre）迎戰坎薩斯皇家隊。

多倫多藍鳥隊是MLB在新冠肺炎疫情 期間受影響程度最大的球隊，不僅被迫暫停在羅傑斯中心出賽，而且全隊倉促跨越國境，先後在美國紐約州 和佛州寄人籬下，直到7月16日，加拿大聯邦政府和安大略地方政府分別宣布援用「國家利益旅遊豁免條款」（national interest travel exemption）和戶外場地使用條例，准許球隊返回多倫多主場。

16日當晚在紐約上州水牛城沙林球場（Sahlen Field），藍鳥隊以10比2大破德州 遊騎兵隊，贏得下半球季開門紅，有1萬100名觀眾捧場。22歲一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Ramos Jr.）、30歲的二壘手塞米恩（Marcus Semien），以及23歲多明尼加籍右外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）同場開轟。

鼓勵球迷恪守防疫規定進場觀賽，目前是MLB各支球隊重點，羅傑斯中心容量4萬9539人，疫情發生前的2019年例行球季81場主場比賽，場均入場人數為2萬607人，明顯落後洛杉磯道奇隊的場均人數4萬9066人，但是強過巴爾迪摩金鶯隊、邁阿密馬林魚隊、坦帕灣光芒隊、匹茲堡海盜隊、底特律老虎隊和克里夫蘭印地安人隊。

羅傑斯中心主場重新開放後，除非受到天雨影響，否則不關閉頂蓋，以方便戶外場地空氣流通；在7月30日到8月8日之間，門票有普通票（standard traditional seating）和多達4人的連座票（physically distanced pods of up to four seats）兩種。球場包廂在公共衛生和安全考量之下將局部開放。

藍鳥隊重回羅傑斯中心，有5項必要工作重點，首要的就是2歲以上的入場者，除了在指定區域和座位上吃喝之外，全程必須戴上口罩；買票、分發、入場全部過程電子化，避免人與人接觸；球場內不鼓勵使用現金提款機或者使用現款交易，球迷需要在消費前做好電子交易準備（Cashless payment）；球場內有明顯社交安全距離和清潔站標示，球場的小食和飲料供應內容有所修訂，不是以周全為主，而是以簡單、方便、衛生為考量。

藍鳥隊於7月18日午後和晚間在沙林球場進行雙重賽，連續以5比0和10比0完封德州遊騎兵隊；在例行賽季前90場比賽取得48勝42敗戰績，第4次在單日兩戰（double header）中勝出，全隊有39場比賽累積安打數達到雙位數，在大聯盟僅次於休士頓太空人隊。藍鳥隊最近22次出賽15次凱旋，至今揮出140支紅不讓，其中6場比賽單場就有5支以上。

藍鳥隊的球迷目前不僅期待在7月底於羅傑斯中心見證難得的打擊秀，並且有信心在30日的球員交易大限能夠進一步補強救援投手陣容，爭取外卡和季後賽資格。

來自南韓的34歲左投手柳賢振（Hyun Jin Ryu），18日以83球完投7局25人次，有4次三振、1次四壞球、遭擊3支安打，拿到本季第9勝。然而他從2019年12月27日簽約以來，壓根兒就沒有在羅傑斯中心登板過。

和柳賢俊有著一樣尷尬遭遇的藍鳥隊球員，還包括二壘手塞米恩、右外野手史賓格（George Springe）、左投手雷恩（Robbie Ray）、右投手史崔普林（Ross Stripling）。