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場邊人語／防守巨人 能負重任

彭廣揚

職業棒球防守端，投手把關是永續任務，有時必須雪中送炭，有時笑談一枝獨秀。 

舊金山巨人隊7月16日晚間在密蘇里州聖路易客場，展開例行賽季下半場首場征戰，也就是本季第90場賽事，第47次客場挑戰，現年33歲的右投手傑克森 (Jay Jackson)在第7局下滿壘2人出局形勢下登板1.1局救援成功，巨人隊因此以7：2凱旋，傑克森成為全隊在本例行賽季啟用的第49名球員，也是下半球季首傳捷報的投手，以及例行賽季進行至今，第20位代表巨人隊獲勝的投手。 

身高有6呎1吋，來自南卡羅萊納的傑克森，2015年9月14日就登上大聯盟，這些年來在大聯盟國家聯會3支球隊只出賽35場36局，累積2勝，平均防禦率4.50。他是於16日晚間，在告別密爾瓦基釀酒人隊之後，首次穿上巨人隊制服，以一記外角時速為93英哩的速球，將聖路易紅雀隊第8棒中外野手貝德 (Harrison Bader) 三振出局，有效地粉碎紅雀隊逆轉求勝的機會。貝德近況彌加，在7月2日造訪丹佛時，曾經在第10局上轟出左外野方向443英呎遠，生涯首支滿壘全壘打，協助紅雀隊以9：3力克科羅拉多洛磯隊。 

巨人隊成軍後已經26次晉級季後賽，8次榮獲年度總冠軍。在今年例行賽季上半場，戰績57勝32敗，這些勝投成績是由19名不同的投手完成任務，而且在這些投手之中，有15人都是由球隊的棒球事務總監—現年只有44歲的柴迪 (Farhan Zaidi)於2018年11月6日到任後所聘請助陣。柴迪是巴基斯坦移民後裔，在加拿大安大略省出生，是麻省理工學院和柏克萊加大的校友，他是美國職棒大聯盟 (MLB) 第1位南亞裔掌握實權的行政主管。 

柴迪對於南加州和舊金山灣區的職棒形勢消長瞭如指掌，面對西區洛杉磯道奇隊和聖地牙哥教士隊的長期虎視眈眈，未曾忘記在上個迷你球季，巨人隊戰績29勝31勝，而且在最關鍵時刻成為教士隊的犧牲，也不時想起2012年10月22日，巨人隊在第7戰才擒伏紅雀隊登勝國家聯會寶座。他的組建球隊哲學，強調任務編組，注重球員階段性發揮和低調、良性流動，不迷信強留招牌球員，也不忽視動員待命球員。 

他給予傑克森機會東山再起，就是一個實例。 

此外，曾經於4月2日晚間在西雅圖客場，為巨人隊拿到本季開門紅的多明尼加籍左投手培洛塔 (Wandy Peralta)，已經轉隊到紐約洋基隊；28歲的右投手威斯勒(Matt Wisler)在出賽21次之後，也於6月11日被交易到坦帕灣光芒隊。

2020年12月16日，和現年31歲的先發右投手德斯克拉法尼 (Anthony DeSclafani ) 簽訂1年短約，2021年 2月9日和34歲的終結左投手馬基 (Jake McGee )簽定2年合約，是柴迪的得意之作。德斯克拉法尼是巨人隊輪值先發，目前19次登板戰績為10勝4敗。馬基出賽38次拿到3勝和19次救援成功。

防守有巨人， 才能勝重任。

舊金山 柏克萊加大 加州

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