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職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

場邊人語／陣前換將 搶救險象

彭廣揚

針對險象，陣前換將。 

美國籃球協會7月16日宣布，調整出征日本東京夏季奧運會的代表隊陣容，重新布置後衛、前鋒和中鋒位置人選。國奧隊目前正在內華達州拉斯維加斯進行短期集訓，預定19日搭乘包機前往東瀛。 

美國男籃國奧隊共有12名成員，其中布克 (Devin Booker)、米道頓 (James Khristian Middleton)和哈勒戴 (Jrue Holiday) 3名戰將，因為還在參加美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA) 的總決賽，沒有和國奧隊其他隊友有同場演練和熱身機會，而現年28歲的得分後衛畢爾和現年32歲，身高6呎8吋的勒夫 (Kevin Love)，則分別由於檢測不過關和右小腿舊傷復發，將無法隨隊跨海遠征，留下後場韌度和前場高度兩個難題。 

美國國奧隊在總教練波波維奇 (Gregg Popovich)指導，以及教練團3位軍師提議之下，馬上決定增補現年21歲，身高6呎5吋的小前鋒強森 (Keldon Johnson)，以及現年33歲，身高7呎的麥基 (JaVale McGee)。強森是國奧靶子隊 (USA Select Team) 成員，已經在拉斯維加斯陪練；麥基聞訊後則兼程於17日趕往報到。 

就今年例行賽季成績而言，代表華盛頓巫師隊的畢爾，參加過60場比賽，平均每場得到31.3分4.7個籃板球4.4次助攻和1.2次抄截，投籃命中率48.5%，三分球命中率37.7%，罰球命中率88.9%。來自聖安東尼奧馬刺隊的強森，2019年11月22日才在美國職籃亮相，2個球季參加過86場比賽68次是先發，平均每場得到12分5.5個籃板球1.6次助攻和0.6次抄截，投籃命中率49.2%，三分球命中率36%，罰球命中率75%。畢爾的得分能力，強森其實是望塵莫及。 

代表芝加哥公牛隊的6呎5吋後衛拉文 (Zachary LaVine)，可以職司組織後衛和得分後衛，他在例行賽季發揮搶眼，先發參加過58場比賽，平均每場得到27.4分5個籃板球4.9次助攻和0.8次抄截，投籃命中率50.7%，三分球命中率41.9%，罰球命中率84.9%。畢爾如今缺席，促使拉文更有的是機會運用身高和手感立大功。 

在芝加哥公牛隊的史頁之中，只有「空中飛人」得分後衛喬丹 (Michael Jordan)、 小前鋒皮朋 (Scottie Pippen) 、得分後衛巴特勒 (Jimmy Butler)，曾經代表美國在夏季奧運會男籃項目奪金，拉文正在努力爭取成為第4位。。 

至於鶴立雞群的麥基，曾經在大聯盟7支球隊轉戰16個球季，參加過747場例賽，留有1131次火攻和305次抄截紀錄，並且3度成為職業籃球年度總冠軍。他的高牆防守和實戰經驗，正是美國國奧隊制空和取勝的關鍵。 

美國 奧運 芝加哥

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