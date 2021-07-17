場邊人語／猛刷存在 勝局不在

個人技術數字不差，但團隊結局出現落差。

鳳凰城太陽隊7月14日在密爾瓦基客場遭公鹿隊以109比103逆轉得勝，在NBA 總決賽第4戰勝出，雙方將繼續進行3戰2勝的較量，最快在7月20日產生年度總冠軍，最遲22日可分出高下。

太陽隊和公鹿隊系列對抗，先在主場前2戰獲勝，但是客場2役都敗北。太陽隊得分後衛布克（Devin Armani Booker）上場38分鐘30秒，罰球9投8中，三分球3次落空，28次出手投籃17刺破網共得到42分，是兩隊16人之中得分最高，但是全場有5次犯規還有4次失誤。布克在比賽前3節都是雙方單節得分領袖，可惜在關鍵第4節受犯規過多影響，只上陣7分鐘5秒，終場前7秒由距離籃圈32英呎處的三分球出手未進，只投中2顆兩分球拿到4分。

24歲的布克2015年10月28日加入NBA，征戰409場例行賽後才首次晉級季後賽 ；他在4輪20場賽事之中，戰績14勝6敗，累積得到542分117個籃板球和92次助攻。現年77歲的巴瑞（Richard Francis Dennis Barry III）曾是舊金山 戰士隊小前鋒，他於1967年3月21日到4月24日之間首次參加季後賽，在3個輪15場賽事中戰績9勝6敗，累積得到521分。布克在2021年7月14日於客場刷新這項新人季後賽得分紀錄。

太陽隊36歲組織後衛保羅（Christopher Emmanuel Paul）此役不僅表現乏善可陳，還在第4節終場前3分鐘44秒時出現重大失誤，白白地將95比92優勢拱手讓人；他上場36分鐘37秒，沒有罰球，三分球2次落空，13次出手投籃5次上手得到10分，還有7次助攻。然而全場有4次犯規還有5次失誤。保羅本季面對公鹿隊場均25分和10次助攻。

這場比賽雙方11次平手，太陽隊最多領先9分，全隊竟然有17次失誤，其中作戰經驗豐富的保羅個人就有5次；太陽隊雖然投籃命中率只有51.3%，卻沒有任何一次快攻得逞，而且讓對手在籃下攻進48分和二次進攻（17個進攻籃板球）獲得19分。

太陽隊在這個回合遭遇公鹿隊時，團隊失誤情形越來越嚴重，第1場有9次失誤，第2場有13次，第3戰有15次，第4戰共有17次。換句話說，全隊在進攻端的失誤超出場均12.5次甚多，不僅造成珍貴的球權輕易轉手，而且大幅提升遭到逆轉飲恨的風險。

近況彌佳的公鹿隊前鋒米道頓（James Khristian Middleton）在終場前20秒內4次站上罰球線都建功，將比數由104比99推進到107比101。他上場43分鐘，8罰7中，三分球8次嘗試3次破網，33次出手投籃15次中的，得到全隊最高40分，其中第4節進帳14分，還有4次助攻2次抄截。

太陽隊和公鹿隊之爭，團隊犯錯較少者將勝出。