場邊人語／奧運代表 校園驕傲

美國 大學校園一直是培育奧林匹克運動員的搖籃。

美國男子籃球代表隊預定7月19前往日本東京，參加25日起舉行的夏季奧運 會籃球競技；但是就在7月14日晚間卻傳出奧運成員28歲得分後衛比爾（Bradley Beal）因為防疫規定而無法成行。

身高6呎3吋的比爾是佛羅里達大學「沾邊」（One-and-Dones）校友，雖然佛大的前輩校友，譬如前鋒霍福特（Al Horford）、中鋒諾亞（Joakim Noah）、前鋒布魯爾（Corey Brewer）、後衛格林（Taurean Green），都曾經榮獲過NCAA季後賽年度總冠軍，他們在風光時期卻從未當選成為國家隊員。比爾於2012年6月28日19歲生日當天在NBA年度選秀成為第3名，於當年10月30日起效力華盛頓巫師隊9個球季，參加過605場例行賽事，3次當選全明星。

比爾此次功虧一簣，佛羅里達大學在校師生或者以及畢業的「鱷魚」們（Gators）自然地感覺失望和背叛。

美國大學的單項運動校際組織、聯賽體制、轉學規定、競技資格、賽事安排、獎助名額，代表名單，是源源不斷培育學生競技運動員的基地，也是各個單項運動國家隊輸送和支援管道。換句話說，每次組建美國國家隊的關鍵，並不取決於人手和經費受限的單項運動協會，而是倚仗分別隸屬各個運動聯盟的公、私立大學，長期有計畫、有組織提供獎助學金，以及定期展開集訓和進行例行賽季「以賽練兵」。譬如說，在2016年巴西里約奧運會，共有30名佛羅里達大學運動員出賽，但是他們卻分別代表16個國家，也就是有些國家長期運用美國大學校園代訓運動員。

歷年以來，6個國家的代表隊累積在夏季奧運會收穫豐盛，美國隊共奪得過2523面獎牌，其中1022面金牌795面銀牌和706面銅牌。依次而後的是蘇聯/俄羅斯、西德/東德/德國、英國和法國。

從1912年以來，參加過NCAA運動競技成績優良，代表美國參加夏季和冬季奧運會競賽又屢獲優勝的校園，包括南加大 、史坦福大學、洛杉磯加大、柏克萊加大、密西根大學、德州大學、哈佛大學、佛羅里達大學、耶魯大學和俄亥俄州立大學。

南加大在1904年首次派遣1名學生運動員參加聖路易奧運會，在男子800公尺賽跑項目贏得一面銅牌，至今已經累積獲得305面夏季奧運會獎牌，而且從此在每屆夏季奧運會，來自南加大的運動員至少都會贏得一面金牌。

南加大因此以「奧運五多」聞名，培育奧運運動員人數最多（471人）、代訓最多不同國籍單項運動員（65國）、入選國奧隊成員人次最多（711人），獲得奧運金牌運動員人次最多（142人），以及勇奪奧運獎牌最多次數的美國大學。