場邊人語／美日爭棒 東京重磅

距離在日本 東京揭幕夏季奧運會恰好10天，MLB 連兩日完成年度全壘打大賽和全明星表演賽，效力安納罕天使隊的日籍「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani）無疑是當下最搶眼的年輕男性職業運動員，但是他在這個仲夏卻無緣在東瀛鄉親父老面前獻技。

棒球項目，因此還會成為東京奧運 會熱門話題嗎？

日本國家奧會面臨已經持續1年以上的新冠病毒疫情影響，如今雖然表面上說不堅持，但是仍然充滿期待地主國運動員能在奧運會奪下30面金牌，其中以主辦國身分自動獲得參賽資格的「野球」項目，就是全國最傾心追求的奪標所在。

日本曾經4次參加由MLB和世界棒壘球總會（WBSC）共同舉辦的世界棒球經典賽（World Baseball Classic），這項比賽定位為「至尊的國際棒球錦標賽」（The premier international baseball tournament）；日本在第1屆和第2屆賽事蟬聯冠軍，第3屆和第4屆榮獲季軍。美國、南韓、波多黎各和多明尼加則分別各有2面獎牌。

第1屆世界棒球經典賽舉行時，日本代表隊由王貞治出任總教練（監督），成員包括投手松坂大輔、佐佐木主浩、和田毅、上原浩治、大塚晶則，外野手福留孝介、青木宣親、鈴木一朗，內野手川崎宗則和岩村明憲等。而南韓的代表隊當時有投手朴贊浩、金炳賢、金善宇、具台晟和內野手崔熙燮等，他們在大賽之後陸續成為MLB的生猛過江龍。

本屆日本國奧棒球隊由「海歸」右投手田中將大（Masahiro Tanaka）領銜。32歲的田中將大生於日本本州兵庫縣，2006年於日本職棒選秀會由東北樂天金鷲隊第一指名圈選，2014年1月22日和美國紐約洋基隊簽訂為期7年總值1億5500萬元合約。同年4月4日起到2020年9月23日，代表洋基隊在7個例行賽季出賽174場1054.1局，只有一場比賽不是先發登板，2次當選全明星，累積三振991次，戰績78勝46敗勝率.629，平均防禦率3.74。田中將大還擁有5年10場在季後賽先發的寶貴經驗，戰績5勝4敗，勝率 .556，平均防禦率3.33。

田中將大目前重返日本職棒太平洋聯盟東北樂天金鷲隊效力，他矢志汲取2008年奧運會場飲恨的教訓，務必竭盡全力在日本為母國留下一面棒球金牌。他的經歷和心願其實是日本國奧隊的總教練稻葉篤紀（Atsunori Inaba）的不二知音。

稻葉篤紀本人曾效力日本職棒養樂多燕子隊及北海道日本火腿鬥士隊，是擅長守備又能夠及時提供火力支援的一壘手，也是日本參加第29屆價奧運會棒球隊成員。那年在中國北京，日本隊滿懷奪標信心，除了稻葉篤紀和田中將大在陣之外，總教練是星野仙一，教練團包括田淵幸一、山本浩二和大野豐，陣容媲美「夢幻隊伍」，包括達比修有、川上憲伸、岩瀬仁紀、荒木雅博、新井貴浩、村田修一、西岡剛等。可是日本隊竟然和獎牌無緣，讓這次有「末代奧運棒賽」之稱的球賽，憑添更多悵然。

田中將大如今不再伏櫪，稻葉篤紀謹記覆轍之鑑，此其時也。