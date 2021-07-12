場邊人語／奧運掌旗 籃球出奇

奧運 會掌旗入場是榮耀，至少五國籃球球員有此榮幸。

第32屆日本 東京夏季奧運會，將在7月23日舉行開幕典禮，地主國日本代表隊，由旅居美國的職業籃球運動員八村壘（Rui Hachimura）擔任掌旗官。八村壘現年僅有23歲，是美國岡薩加（Gonzaga）大學校友，身高6呎8吋（203公分），從2019年10月23日起，在NBA華盛頓巫師隊效力。他不僅身高出眾，並且個人的奮鬥歷史，反映著新生代日本運動員的多元特質。

日本身為奧運地主國，代表團人數為582人，是歷屆規模之最。1964年夏季奧運會在日本東京舉行時，地主代表團人數為355人，上屆奧運會在巴西里約舉行時，日本共派遣338名的代表團出征。

本屆是現代奧運會舉辦以來，參賽國家首次可以同時推派男性和女性護旗引導；日本的另外一名掌旗官，是女子角力項目運動員須崎優衣（Yui Susaki）；她現年22歲，2017年和2018年兩度成為世界冠軍，並且是被看好在本屆比賽奪金的熱門人選。日本隊的隊長是男子百米短跑運動員山縣亮太（Ryota Yamagata），副隊長是女子乒乓球運動員石川佳純（Kasumi Ishikawa）。

澳洲 代表團預定派出472名運動員參賽，其中成員有254人，這個規模名列歷年以來第2，僅次於2004年希臘雅典夏季奧運會。該代表團將由男子籃球運動員米爾斯（Patrick Sammie “Patty “ Mills）和女子自由式游泳運動員坎貝爾（Cate Campbell）掌旗。坎貝爾現年29歲，在前兩屆奧運會都摘金。

米爾斯現年32歲，是美國加州舊金山灣區聖瑪麗學院（Saint Mary's College of California）大學校友，身高6呎1吋，從2010年1月4日起，開始參加NBA，2012年3月20日，投效聖安東尼奧馬刺隊，職司替補組織後衛，生涯累積有739場例賽作戰經驗。

米爾斯已經代表澳洲參加過33次國際賽事，累積得到626分93次助攻。在本屆奧運會的男籃項目，澳洲積極爭取前3名次，憑藉的助力就是來自一批旅美球員，如米爾斯、後衛戴拉維多法（Matthew Dellavedova）、中鋒拜恩斯（Aron John Baynes）、得分後衛賽布爾（Matisse Thybulle）、後衛艾克森（Dante Exum）、得分後衛格林（Josh Green）、前鋒英格斯（Joe Ingles）。

由於米爾斯擁有澳洲原住民血統，他於是成為第1位有原住民血統的國家隊運動員，在夏季奧運會榮任掌旗。澳洲的代表團，最近6屆夏季奧運會有3次挑選籃球運動員掌旗進場，譬如2000年雪梨奧運會是6呎7吋的男籃得分後衛蓋茲（Andrew Barry Casson Gaze），2012英國倫敦奧運會是女籃前鋒傑克森（Lauren Jackson）。

本屆至少還有其他3個國家代表團，選擇由籃球運動員掌旗，還包括32歲的女籃前鋒瓦西奇（Sonja Vasic）引導塞爾維亞，現年34歲，身高6呎6吋的男籃運動員卡瓦斯（Agnis Cavars）帶領拉脫維亞代表團，以及來自伊朗男籃隊，現年38歲，身高6呎6吋的隊長前鋒巴哈拉米（Mohammad Samad Nikkhah Bahrami）將撐旗赴會。