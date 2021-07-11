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場邊人語／街頭籃球 締寫新猷

彭廣揚

街頭籃球不再是小球，奧運會場將創新猷。 

街頭籃球（3x3 Basketball）是第32屆日本東京夏季奧運會嶄新競技項目，美國首支女子街頭籃球國奧隊於6月23日成軍，由杜克大學女籃隊總教練拉森（Kara Lawson）督軍，7月24日到28日在東京應戰；美國街頭女籃隊將依序迎戰法國、蒙古、羅馬尼亞、俄羅斯奧委會、義大利、中國和日本。 

拉森於2020年7月11日就任杜克大學總教練，曾經是波士頓塞蒂克男子職籃隊組建73年以來，首位女性助理教練。她本人是田納西大學女籃運動員，以及在美國女子職籃征戰過13個球季。2007年1月12日，成為首位在全國性有線電視職業聯賽直播露臉的女性解析專家。

拉森曾經率領美國男子和女子隊，於2019年祕魯利馬舉行的18屆泛美運動會，雙雙榮獲街頭籃球項目金牌，並且獲得國際籃協2019年18歲級別世界杯男子街頭籃球冠軍，以及2屆（2017、2019）18歲級別世界杯女子街頭籃球冠軍。她是指導經驗豐富的街頭籃球教練。 

現代奧林匹克運動，近年逐漸重視城市、年輕人、新興、極限、街頭活動趨勢、現象和代表，街頭籃球項目是全球範圍「潮」的反映。室內全場5對5籃球競技和3對3半場籃球競技，不僅在參加人數（3人）、替補人數（1名）、比賽時間（10分鐘）、計時出手（12秒）、球權規定、罰球規則和得分原則（1分和2分）、裁判執法、防守籃板球處理有差異，最重要的是，在場3名競技球員，必須在沒有教練場邊及時叫暫停和面授機宜的情況之下，適應場地（比北美地區職籃半場面積小）和時間限制，掌握比賽節奏爭取勝出。 

街頭籃球項目在本屆奧運會分為男子和女子組進行，美國男子隊沒有拿夠積分取得參賽資格，女子隊則將以嶄新組合衝擊獎牌。男子組入圍的球隊來自俄羅斯奧委會、塞爾維亞、拉脫維亞、比利時、日本、中國、波蘭、荷蘭；女子組入圍的球隊來自俄羅斯奧委會、羅馬尼亞、義大利、法國、美國、蒙古、日本、中國。 

美國隊的4名女將都是現役職籃球員，分別代表芝加哥藍天隊、達拉斯羽翼隊，拉斯維加斯王牌隊和西雅圖風暴隊。她們都是首次在夏季奧運會亮相，包括現年29歲，身高6呎5吋的多森（Stefanie Dolson）、現年26歲，身高6呎的格瑞（Allisha Gray）、現年26歲，身高5呎8吋的普朗姆（Kelsey Plum）、現年24歲，身高6呎3吋的山姆森（Katie Lou Samuelson）。 

多森在紐約上州出生，和來自南加州的山姆森，都是康州大學校友；多森曾經代表康大勇奪2013和2014年度大學校際女籃總冠軍，山姆森則在2014年第2屆青年奧運（Youth Olympic Games）摘下街頭籃球項目金牌。

格瑞來自南卡羅萊納大學，勇奪過2017年度大學校際女籃總冠軍。普朗姆則代表美國，於國際籃協2018年世界杯封后。 

美國的街頭女籃，本屆如何有創意地締寫「第一」，拭目以待。

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