我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

場邊人語／限時轟擊 八人獻技

彭廣揚

MLB第92屆全明星表演賽定7月13日在科羅拉多州丹佛舉行，包括效力安納罕天使隊的「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani）在內，有8名打擊高手將先參加12日晚間舉行的年度全壘打大賽（Home Run Derby），在3回合限時打擊的單淘汰賽中，挑戰26歲右投右打的紐約大都會隊一壘手阿隆索（Pete Alfonso）。首屆年度全壘打大賽（Big Fly Bonanza）於1985年舉行，當年美聯和國聯各有5人參加。

阿隆索於2019年7月8日在俄亥俄州克里夫蘭最後一回合較量時，以23比22險勝多羅多藍鳥隊的強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Ramos Jr.），繼紐約洋基隊新兵賈吉（Aaron Judge）後，第二位獲得這項榮銜的棒壇新人，獲得100萬元獎金。2020年因為疫情影響，全壘打大賽暫停。

大谷翔平剛於7月6日榮登「美聯本周風雲人物」（American League Player of the Week），為美國職棒生涯第4次獲得此獎，也是最近3周第2次獲獎。大谷翔平7月7日在主場第5局下2好球2壞球之後，轟出右外野方向433英呎遠的全壘打，完成他在本球季全明星表演賽前第32支全壘打；他在6月15日到7月4日之間的17場賽事揮出14支全壘打，這些表現都創下隊史紀錄。

大谷翔平身為全壘打大賽第1種子，將在第1回合遭遇第8種子華盛頓國民隊左外野手索托（Juan Soto）。22歲的索托生於多明尼加，左投左打，2018年5月20日起登上MLB，至今參賽388場，累積401支安打，80支全壘打，有259個打點；本球季75次出賽已擊出11支全壘打。

名列大賽第2種子的是德州遊騎兵隊27歲內野手賈羅（Joey Gallo）。他曾入選18歲級別國家隊，右投左打，2015年6月2日起登上大聯盟，至今參賽555場，累積381支安打，143支全壘打，有313個打點；本球季出戰82場擊出23支全壘打。他將在首輪對上第7種子科羅拉多洛磯隊28歲的史托利（Trevor Story）。史托利老家在德州，是右投右打的游擊手，他於2016年4月4日登上大聯盟，至今參賽677場，累積705支安打，有145支全壘打和416個打點；本球季74次出戰擊出11支全壘打，然而主場球迷特別期望他能占有天時地利人和的優勢，變得更「棒」。

第3種子是代表奧克蘭運動家隊的28歲一壘手歐森（Matt Olson）。歐森身高6呎5吋，右投左打，2016年9月12日起在MLB征戰，至今參賽501場，累積448支安打，有124支全壘打和318個打點；本球季出賽82場，擊出21支全壘打。他的對手是第6種子巴爾迪摩金鶯隊的29歲外野手曼西尼（Trey Mancini）。曼西尼在大聯盟參賽545場，擊出560支安打，累積101支全壘打和291個打點；本球季出賽83場，擊出15支全壘打。

第5種子是志在衛冕的阿隆索。身高6呎3吋的他2019年3月28日起在MLB征戰，至今雖然只參賽291場，累積安打已有269支，有84支全壘打和200個打點；本球季出賽73場，擊出15支全壘打。他將爭取連莊全壘打王，和1994年、1998及1999年的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、2013至2014年的塞佩達斯（Yoenis Céspedes）和2009年及2012年的費爾德媲美。

他的對手是第4種子坎薩斯城皇家隊31歲的當家捕手培瑞茲（Salvador Perez）。後者在大聯盟參賽1065場，累積1087支安打，有172支全壘打和586個打點；本球季出賽86場，擊出20支全壘打。

限時轟擊， 八人獻技，耐看。

大谷翔平 MLB 紐約

上一則

MLB／大谷33轟 炸裂463呎大號全壘打 官推：轟向月球

下一則

NBA／布里吉斯攻防發揮出色 隊友齊讚：他是贏家

延伸閱讀

MLB／大谷翔平年薪300萬 代言費600萬 還能賺更多

MLB／大谷翔平年薪300萬 代言費600萬 還能賺更多
MLB／全壘打大賽 大谷翔平首輪可望對索托

MLB／全壘打大賽 大谷翔平首輪可望對索托
MLB／大谷棒子燙 媒體：小塔提斯更強

MLB／大谷棒子燙 媒體：小塔提斯更強
MLB／大谷翔平為何猛 楚奧特：你沒發現他總是在笑？

MLB／大谷翔平為何猛 楚奧特：你沒發現他總是在笑？

熱門新聞

歐洲杯／延長賽12碼罰球 英格蘭力擒丹麥 闖進冠軍戰

2021-07-07 18:44
奧運金牌得主遺孀「取精」做試管嬰兒手術。（取材自Instagram ／@ellidy_）

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

2021-07-01 22:45
江宏傑（左）與福原愛訴請離婚，今判決結果出爐。(取材自臉書)

福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩

2021-07-08 06:10
皮本日前在「GQ」訪談引發巨大爭議，他不但轟「禪師」傑克森種族歧視，還批喬丹自私，連巴克利（圖）都遭殃，巴克利也出面作回應。（影片截圖）

對皮本轟喬丹、禪師失望 巴克利：沒人在乎這些往事啦

2021-07-05 08:59

歐洲杯／義大利PK大戰氣走西班牙 挺進冠軍賽

2021-07-06 18:49
「Soul Cap」過去曾推出一款專為黑人設計的特大號泳帽。 取材自推特AJ+

東京奧運禁黑人專用泳帽 選手批：種族歧視

2021-07-05 08:23

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？
對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看
半夜陌生男闖入屋 沒遭竊卻瀰漫惡臭 女報案竟遭警嘲笑

半夜陌生男闖入屋 沒遭竊卻瀰漫惡臭 女報案竟遭警嘲笑