場邊人語／限時轟擊 八人獻技

MLB 第92屆全明星表演賽定7月13日在科羅拉多州丹佛舉行，包括效力安納罕天使隊的「二刀流」大谷翔平 （Shohei Ohtani）在內，有8名打擊高手將先參加12日晚間舉行的年度全壘打大賽（Home Run Derby），在3回合限時打擊的單淘汰賽中，挑戰26歲右投右打的紐約 大都會隊一壘手阿隆索（Pete Alfonso）。首屆年度全壘打大賽（Big Fly Bonanza）於1985年舉行，當年美聯和國聯各有5人參加。

阿隆索於2019年7月8日在俄亥俄州克里夫蘭最後一回合較量時，以23比22險勝多羅多藍鳥隊的強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Ramos Jr.），繼紐約洋基隊新兵賈吉（Aaron Judge）後，第二位獲得這項榮銜的棒壇新人，獲得100萬元獎金。2020年因為疫情影響，全壘打大賽暫停。

大谷翔平剛於7月6日榮登「美聯本周風雲人物」（American League Player of the Week），為美國職棒生涯第4次獲得此獎，也是最近3周第2次獲獎。大谷翔平7月7日在主場第5局下2好球2壞球之後，轟出右外野方向433英呎遠的全壘打，完成他在本球季全明星表演賽前第32支全壘打；他在6月15日到7月4日之間的17場賽事揮出14支全壘打，這些表現都創下隊史紀錄。

大谷翔平身為全壘打大賽第1種子，將在第1回合遭遇第8種子華盛頓國民隊左外野手索托（Juan Soto）。22歲的索托生於多明尼加，左投左打，2018年5月20日起登上MLB，至今參賽388場，累積401支安打，80支全壘打，有259個打點；本球季75次出賽已擊出11支全壘打。

名列大賽第2種子的是德州遊騎兵隊27歲內野手賈羅（Joey Gallo）。他曾入選18歲級別國家隊，右投左打，2015年6月2日起登上大聯盟，至今參賽555場，累積381支安打，143支全壘打，有313個打點；本球季出戰82場擊出23支全壘打。他將在首輪對上第7種子科羅拉多洛磯隊28歲的史托利（Trevor Story）。史托利老家在德州，是右投右打的游擊手，他於2016年4月4日登上大聯盟，至今參賽677場，累積705支安打，有145支全壘打和416個打點；本球季74次出戰擊出11支全壘打，然而主場球迷特別期望他能占有天時地利人和的優勢，變得更「棒」。

第3種子是代表奧克蘭運動家隊的28歲一壘手歐森（Matt Olson）。歐森身高6呎5吋，右投左打，2016年9月12日起在MLB征戰，至今參賽501場，累積448支安打，有124支全壘打和318個打點；本球季出賽82場，擊出21支全壘打。他的對手是第6種子巴爾迪摩金鶯隊的29歲外野手曼西尼（Trey Mancini）。曼西尼在大聯盟參賽545場，擊出560支安打，累積101支全壘打和291個打點；本球季出賽83場，擊出15支全壘打。

第5種子是志在衛冕的阿隆索。身高6呎3吋的他2019年3月28日起在MLB征戰，至今雖然只參賽291場，累積安打已有269支，有84支全壘打和200個打點；本球季出賽73場，擊出15支全壘打。他將爭取連莊全壘打王，和1994年、1998及1999年的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、2013至2014年的塞佩達斯（Yoenis Céspedes）和2009年及2012年的費爾德媲美。

他的對手是第4種子坎薩斯城皇家隊31歲的當家捕手培瑞茲（Salvador Perez）。後者在大聯盟參賽1065場，累積1087支安打，有172支全壘打和586個打點；本球季出賽86場，擊出20支全壘打。

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