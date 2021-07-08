場邊人語／土近人親 布克新星

球隊套近乎，宣傳以鄉土為主調。

鳳凰城太陽隊7月6日在主場展開爭奪NBA年度總冠軍系列比賽；靠組織後衛保羅（Chris Paul）32分9次助攻的表現，搭配「墨西哥 之光」得分後衛布克（Devin Booker）拿下27分6次助攻，以118：105拔得頭籌。

今年季後賽，洛杉磯湖人隊和波士頓 賽爾蒂克隊無緣針鋒相對，詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）提早打包回家，鳳凰城太陽隊和密爾瓦基公鹿隊的東西對決居然在美國 國慶日過後舉行，而且同時NHL「史坦利盃」得主還未產生，MLB全明星系列活動也即將舉行，「小市場」的NBA賽事究竟能不能吸引足夠的球迷關愛眼神？

依照尼爾森（Nielsen）長期的專業統計和分析，紐約尼克隊和紐約市4項主要運動賽事電視球迷市場規模大約為745萬戶，在全國排行榜遙遙領先。洛杉磯雖是湖人隊的根據地，區域電視球迷市場的規模有574萬戶；其後依序是公牛隊所在的伊利諾州芝加哥、賓州費城和76人隊主場，德州達拉斯獨行俠隊的主場。

鳳凰城的職籃收視規模可達215萬戶，在全國排行11名，除了和前5名市場規模有明顯落差之外，還落後於舊金山灣區、亞特蘭大、休士頓、華盛頓哥倫比亞特區和波士頓。至於威斯康辛州密爾瓦基都會區域，縱然有職業籃球、棒球和美式足球隊伍進駐，但是運動賽事的電視播映市場卻僅有92.2萬戶，僅略優拉斯維加斯的83.4萬戶。

本屆是太陽隊成軍後第3次爭奪年度總冠軍榮銜，前兩次分別是在1976年和1993年。太陽隊和公鹿隊是同齡球隊，都在1968年1月22日創立。太陽隊雖曾晉級季後賽30次，然而至今從未稱王。

不過，太陽隊前兩次參加總決賽都創下單場3度延時賽（OT）紀錄；1976年6月4日，總決賽第5戰在波士頓客場舉行，太陽隊經過3次延長賽才以126：128憾敗，組織後衛懷特（Jo Jo White）獨得33分。1993年6月13日，總決賽第3戰在芝加哥客場舉行，太陽隊在3次延長賽後以129比121告捷，但是對手得分後衛喬丹（Michael Jordan）獨得44分。

布克擁有墨西哥的血統，是美國境內墨西哥移民社區以及墨西哥本地運動迷的新紮球星。在NBA天地，已經退休的前聖安東尼奧馬刺隊左手得分後衛吉諾比（Manu David Ginóbili），近20年以來一直是人氣最旺的西語裔籃球球星；至於金州勇士隊的28歲前鋒托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson），則是新生代講雙語、認同雙文化的墨裔籃球運動員。

這些年來，來自墨西哥的職籃球員還有身高6呎8吋的前鋒納赫拉（Eduardo Alonso Nájera）、6呎11吋的中鋒亞瑪斯（Horaciio Liamas） 、6呎3吋的組織後衛古提雷茲（Jorge Iván Gutiérrez Cárdenas）和6呎10吋的前鋒艾翁（Gustavo Alfonso Ayón）。

布克如今是美國西語裔籃球運動員「旭日東昇」型的代表人物，墨西哥既是他的母親，鄉親當然以他為傲，觀賽市場隨之叫好。