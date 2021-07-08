場邊人語／土近人親 布克新星
球隊套近乎，宣傳以鄉土為主調。
鳳凰城太陽隊7月6日在主場展開爭奪NBA年度總冠軍系列比賽；靠組織後衛保羅（Chris Paul）32分9次助攻的表現，搭配「墨西哥之光」得分後衛布克（Devin Booker）拿下27分6次助攻，以118：105拔得頭籌。
今年季後賽，洛杉磯湖人隊和波士頓賽爾蒂克隊無緣針鋒相對，詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）提早打包回家，鳳凰城太陽隊和密爾瓦基公鹿隊的東西對決居然在美國國慶日過後舉行，而且同時NHL「史坦利盃」得主還未產生，MLB全明星系列活動也即將舉行，「小市場」的NBA賽事究竟能不能吸引足夠的球迷關愛眼神？
依照尼爾森（Nielsen）長期的專業統計和分析，紐約尼克隊和紐約市4項主要運動賽事電視球迷市場規模大約為745萬戶，在全國排行榜遙遙領先。洛杉磯雖是湖人隊的根據地，區域電視球迷市場的規模有574萬戶；其後依序是公牛隊所在的伊利諾州芝加哥、賓州費城和76人隊主場，德州達拉斯獨行俠隊的主場。
鳳凰城的職籃收視規模可達215萬戶，在全國排行11名，除了和前5名市場規模有明顯落差之外，還落後於舊金山灣區、亞特蘭大、休士頓、華盛頓哥倫比亞特區和波士頓。至於威斯康辛州密爾瓦基都會區域，縱然有職業籃球、棒球和美式足球隊伍進駐，但是運動賽事的電視播映市場卻僅有92.2萬戶，僅略優拉斯維加斯的83.4萬戶。
本屆是太陽隊成軍後第3次爭奪年度總冠軍榮銜，前兩次分別是在1976年和1993年。太陽隊和公鹿隊是同齡球隊，都在1968年1月22日創立。太陽隊雖曾晉級季後賽30次，然而至今從未稱王。
不過，太陽隊前兩次參加總決賽都創下單場3度延時賽（OT）紀錄；1976年6月4日，總決賽第5戰在波士頓客場舉行，太陽隊經過3次延長賽才以126：128憾敗，組織後衛懷特（Jo Jo White）獨得33分。1993年6月13日，總決賽第3戰在芝加哥客場舉行，太陽隊在3次延長賽後以129比121告捷，但是對手得分後衛喬丹（Michael Jordan）獨得44分。
布克擁有墨西哥的血統，是美國境內墨西哥移民社區以及墨西哥本地運動迷的新紮球星。在NBA天地，已經退休的前聖安東尼奧馬刺隊左手得分後衛吉諾比（Manu David Ginóbili），近20年以來一直是人氣最旺的西語裔籃球球星；至於金州勇士隊的28歲前鋒托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson），則是新生代講雙語、認同雙文化的墨裔籃球運動員。
這些年來，來自墨西哥的職籃球員還有身高6呎8吋的前鋒納赫拉（Eduardo Alonso Nájera）、6呎11吋的中鋒亞瑪斯（Horaciio Liamas） 、6呎3吋的組織後衛古提雷茲（Jorge Iván Gutiérrez Cárdenas）和6呎10吋的前鋒艾翁（Gustavo Alfonso Ayón）。
布克如今是美國西語裔籃球運動員「旭日東昇」型的代表人物，墨西哥既是他的母親，鄉親當然以他為傲，觀賽市場隨之叫好。
上一則
足球／巴薩2球星涉歧視 嘲笑日本人：那是什麼落後語言
下一則
FB留言