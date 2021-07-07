場邊人語／九名拳手 東京消愁

拳擊運動講求技擊，競技心態須要積極。

美國 參加第32屆日本東京夏季奧運 會拳擊項目代表團已經成軍，包括5男4女在內的9名拳擊運動員取得參賽資格。此行目標是在擂台上尋回失落的光榮傳統，以便激勵更多的男女運動員投入業餘和職業拳擊運動，持續地為拳壇發掘人才和創造綜合發展契機。

今年的奧運會拳擊項目，男子組將進行8個級別競賽，分別是蠅量級（52公斤級）、羽量級（57公斤級）、輕量级（63公斤级）、次中量级（69公斤级）、中量级（75公斤级）、輕重量級（81公斤級）、重量級（91公斤级）、超重量級（91公斤以上级）。女子組有5個級別，包括蠅量級（51公斤級）、羽量級（57公斤級）、輕量級（60公斤級）、次中量級（69公斤級）和中量級（75公斤級）。

美國隊9名選手分別參加男子輕量級、羽量級、次中量級、中量級、超重量級，以及女子蠅量級、輕量級、次中量級、中量級別比賽。

女子拳擊項目於2012英國倫敦奧運會正式成為競技項目，當時只有3個級別。2012年5月8日，來自德州 休士頓的22歲女拳手艾斯帕查（Marlen Esparza）擊敗越南籍對手，創下美國女性拳手通過奧運資格賽第1人紀錄。2016年8月21日在巴西里約，12歲開始學拳的謝爾絲（Claressa Shields）在中量級比賽擊敗荷蘭對手，成為首位榮獲兩面奧運金牌的女拳手，

從20世紀的60年代到80年代，美國男子職業拳擊運動員之中，至少有5人曾經是夏季奧運會拳擊項目的金牌得主。

1960年在義大利羅馬舉行第17屆夏季奧運會的拳擊擂台，在美國南方肯塔基州路易斯維爾出生、當年只有18歲的克萊（Cassius Marcellus Clay Jr.），以4戰全勝贏得175磅輕重量（Light Heavyweight）級金牌；他於1964年2月25日在不被看好之下擊敗重量級拳王李斯頓（Sonny Liston） ，首次成為職業重量級拳王，同年3月6日宣布改名為阿里（Muhammad Ali），終其一生都是家喻戶曉的職業重量級拳王。阿里於2016年6月3日病逝，生前珍惜奧林匹克經驗，1996年奧運會在美國亞特蘭大舉行，他是聖火傳遞的終跑者，而在2012年英國倫敦的奧運會，他則是奧運會旗的護旗。

其他由奧運會頒獎台走上職業拳擊擂台的拳王，還包括在南卡羅萊納出生的佛雷塞（Joseph William “Smokin' Joe “ Frazier）（1964）、在德州出生、現年72歲的弗里曼（George Edward Foreman）（1968）、在北卡羅萊納州出生，曾在5個級別都贏得冠軍的雷納德（”Sugar” Ray Leonard）（1976） ，以及來自維吉尼亞州，於2019年7月14日因意外身亡的惠特克爾（Pernell Whitaker）（1984）。

不過，自從來自北加州奧克蘭的沃德（Andre Ward）於2004年在希臘雅典步上頒獎台領取次重量級金牌之後，美國年輕男拳手就一直和奧運獎牌無緣。