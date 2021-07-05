場邊人語／半場難看 終局難堪

後來，是密爾瓦基公鹿隊出色，亞特蘭大 老鷹隊出局。

7月3日晚間在喬治亞州亞特蘭大客場，東區第2種子密爾瓦基公鹿隊，在季後賽 第3回合，爭奪東區盟主的第6戰，在大前鋒「字母 哥」安戴托坤波 (Giannis Antetokounmpo ) 連續第2場賽事因為膝傷而缺賽的情勢之下 ，全場48分鐘卻一路領先，雙方得分差距一度有22分，公鹿隊最終是以118：107取勝亞特蘭大老鷹隊；在今年17場季後比賽中第12次告捷，先後淘汰邁阿密熱火隊、布魯克林籃網隊和老鷹隊。

公鹿隊因此預定從7月6日(星期二)晚間開始，和西區第2種子鳳凰城太陽隊展開7戰4勝制的年度總冠軍決賽；太陽隊由於在例行賽季戰績搶眼，於是擁有前2戰、第5戰和第7戰在主場的優勢，冠軍得主最遲會於7月23日晚間在鳳凰城揭曉。

雙方在這場比賽的第2節以19分平手，上半時公鹿隊是以47：43領先4分，公鹿隊動用8名球員應戰，但是5名先發球員三分球出手11次只命中1次，集體投籃23次有10次得分，表現令人失望。老鷹隊的˙組織後衛楊恩 (Trae Young)，雖然在賽前才宣布裹傷上陣，當晚出場35分鐘28秒，得到14分4個籃板球9次助攻，上半場僅8投2中，三分球3次出手都無功而還，共得到5分。老鷹隊在上半場調動9名球員上陣，人人都有得分，但是5名先發球員，三分球出手11次也是只命中1次，5人投籃36次則只有12次得分。

公鹿隊的小前鋒米道頓 (Khris Middleton) 是當晚比賽的亮點，也是球隊自從5月22日晉級季後賽的支撐點，他在季後賽第1回合首次遭遇熱火隊時，就獨得全場最高的27分，4場賽事總共收穫86分。他在季後賽第2回合對抗布魯克林籃網隊時，7場賽事共得到170分，其中關鍵的第6戰，個人得到全隊最高的38分；而在關鍵的第7戰下半場第4節，他及時貢獻全隊僅見的11分。

米道頓在3日晚上陣40分鐘56秒，得到32分(8次罰球隻隻破網)，是雙方得分最高者，還有4個籃板球7次助攻，他在下半場至關重要的第3節在場10分鐘32秒，12次出手8次命中，7次三分球出手4次得分，3次罰球百發百中，個人共攻進23分。米道頓因此成為老鷹隊在季後賽最大的夢靨，雙方對陣6次，他總共得到142分，是全隊貢獻最多者，也是第3戰和第6戰單場雙方得分最高者。他在這個回合平均每場在陣38.9分鐘，得到23.7分，投籃命中率為43.8%，三分球命中率有27.5%，罰球命中率91.7%。

公鹿隊在前進奪標的路上，還有3個懸念—「字母哥」安戴托坤波何時歸隊？是勉強應戰嗎？米道頓和安戴托坤波，能夠繼續演繹「哥倆好」篇章嗎？還有，安戴托坤波或者米道頓，有機會擊敗保羅(Chris Paul) 或者布克 (Devin Booker)，成為季後賽階段的最有價值球員嗎？