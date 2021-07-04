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場邊人語／藍鳥領飛 眾星作陪

彭廣揚

多倫多藍鳥隊，受到傳染疫情影響，至今被迫寄人離下，終於在全明星賽時，以三員入選吐口怨氣。 

這三名全明星是來自棒球世家，現年只有22歲的一壘手小葛雷諾 (Vladimir Guerrero Ramos Jr.)、現年30歲，右投右打的二壘手塞米恩(Marcus Semien)，以及現年23歲多明尼加籍右外野手赫南德茲(Teoscar Hernández)。

美國職棒大聯盟 (MLB)第92屆全明星表演賽，預定7月13日(星期二)，在科羅拉多州丹佛舉行。這屆比賽本來安排在喬治亞州亞特蘭大舉行，2021年4月2日，大聯盟抗議喬治亞州議會通過部分限制公民投票權的立法，因此將全明星賽地點改到丹佛。大聯盟最近一次舉行全明星比賽是在2019年7月9日於俄亥俄州克里夫蘭，國家聯會帶由南韓籍左投手柳賢振 (Hyun Jin Ryu) 先發。 

1998年7月7日，丹佛首˙次，也是最近一次主辦「仲夏球敘」(The Midsummer Classic)，美國聯會以13比8戰勝國家聯盟；1992年7月14日在加州聖地牙哥舉行的第63屆全明星表演賽，美國聯會也是以13比大勝國家聯盟，兩場比賽都創寫全明星比賽單方得分紀錄。 

大聯盟是於7月1日晚間，公布2輪球迷投票結果，以及除了投手之外的攻守入選。7月4日傍晚，大聯盟繼續公布球員和教練投票結果。

人氣旺盛的日本籍安納罕天使隊「二刀流」大谷翔平 (Shohei Ohtani)、來自加拿大蒙特利爾，多羅多藍鳥隊的強打小葛雷諾 (Vladimir Guerrero Ramos Jr.) ，以及聖地牙哥教士隊多明尼加籍強打小塔提斯 (Fernando Tatís Jr.) 都在正選先發名單之內。

小葛雷諾德父親老葛雷諾 (Vladimir Guerrero Sr.)現年才46歲，在多明尼加出生，1996年9月19日到2011年9月28日之間在大聯盟4支球隊效力16年，累積有2590支安打449次全壘打，9次當選全明星，2018年入列名人堂。小塔提斯的父親塔提斯 (Fernando Tatís)，也是在多明尼加出生，1997年7月26日到2010年7月4日之間，在大聯盟2個聯會5支球隊陸續效力11年，累積有807支安打113次全壘打448打點，可惜從來沒有當選過全明星。

小葛雷諾和小塔提斯的得票數，分別在美國和國家聯會居首，大谷翔平則是職棒球迷心目中最欽慕的「指定打擊」，也是最近10年以來，僅有的日本出生球員，橫渡重洋後幸運地成為美國過江龍。大谷翔平已經承諾參加7月12日舉行的年度全壘打大賽 (Home Run Derby)，挑戰紐約大都會隊現年26歲，右投右打的一壘手阿隆索 (Pete Alfonso)。

在大谷翔平之前，只有4位日本球員當選過美國職棒大聯盟全明星，他們是由1995年5月2日到2008年4月18日之間在大聯盟效力的右投手野茂英雄 (Hideo Nomo )(1995) 、從2003年3月31日到2012年7月22日之間，主要在紐約洋基隊效力的指定打擊松井秀喜 (Hideki Matsui )(2003) 、在2008年3月31日到2012年6月3日之間，右投左打的芝加哥小熊隊右外野手福留孝介 (Kosuke Fukudome )(2008)，以及在大聯盟征戰19個球季，出賽2653場，累積擊出3089支安打成功盜壘509次，右投左打的外野手鈴木一朗 ( Ichiro Suzuki )(2010)。

美國 大谷翔平 投票

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