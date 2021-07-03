場邊人語／大學棒賽 密大出彩

皇天不負苦心人。密西西比州 立大學（Mississippi State University）代表隊終於奪得全國單項運動冠軍，特別是在棒球項目。

密西西比州立大學棒球隊於6月30日在內布拉斯加州奧瑪哈，由總教練萊蒙尼斯（Chris Lemonis）領軍以9比0擊敗范登堡大學（Vanderbilt University），榮獲大學校際運動總會（NCAA）頂級聯盟（D1）年度總冠軍。密西西比州立大學是州境內規模最大的公立大學，曾是「東南14校聯盟」（Southeastern Conference）會員學校中唯一沒有贏得過任何全國性單項運動冠軍者。

47歲的總教練萊蒙尼斯是南卡 羅來納軍校（The Citadel）體育本科生和運動管理碩士研究生。2015年7月24日首次出任為印地安納大學棒球隊總教練，2018年6月25日應聘成為密西西比州立大學棒球隊第18任教練。萊蒙尼斯在密大執掌兵符的首個球季，就率隊取得參加「大學棒球年度總冠軍系列賽」（College World Series）的資格。

該校棒球隊創建於1885年，經過136年4381場比賽的努力，獲得11次「東南14校聯盟」例行比賽冠軍，7次聯盟季後賽年度冠軍，以及39次應邀參加全國性季後大賽，還有12次晉級「大學棒球年度總冠軍系列賽」（CWS）之後，終於晉級本屆總決賽，連續兩場技壓來自田納西州的范登堡大學而躍登王座。

美國大學校際棒球比賽競爭激烈，最近10年奪得冠軍和亞軍的隊伍屢有更易；2011年獎牌榜前兩名是南卡羅萊納大學和佛羅里達大學、2012年則是亞里桑納大學和南卡羅萊納大學、2013年是洛杉磯加州大學和密西西比州立大學、2014年是范登堡大學和維吉尼亞大學、2015年則是維吉尼亞大學和范登堡大學、2016年是卡羅萊納海岸大學和亞里桑納大學、2017年是佛羅里達大學和路易斯安納州立大學，2018年是奧勒岡州立大學和阿肯色大學、2019年是范登堡大學和密西根大學。其中南卡羅萊納大學、佛羅里達大學、阿肯色大學，范登堡大學、路易斯安納大學，都屬於「東南14校聯盟」。

這些年來，部分美國大學持續扮演著美國國家隊和MLB選秀供應鏈的角色。位在洛杉磯的南加大 ，從1948年到1998年之間共獲得12次年度總冠軍，在1970年代就獨得5次冠軍。南加大歷年來送出116名棒球校隊成員參加大聯盟，校友67人次參加過全明星表演賽，還有校友29人次現身年度總冠軍比賽；現任紐約洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）也曾經是該校棒球隊成員。

德州大學位在首府奧斯丁，由1949年到200年共獲得6次年度總冠軍，其中始終最為人津津樂道的校友就是身高6呎4吋的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）。克萊門斯是縱橫MLB 24個球季的右投，曾經先後在波士頓紅襪隊和紐約洋基隊當家。他於1983年6月11日代表德州大學參加第37屆總冠軍系列賽，並且取勝阿拉巴馬大學，幫助德州大學第4次在全國封王。