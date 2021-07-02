場邊人語／先盛後衰 洋基重摔

都是7分惹的禍。

6月30日聖路易紅雀隊以南韓左投金廣鉉（Kwang Hyun Kim）先發，他用96球主投5局面對22席打者，三振5次，有3次四壞球，遭擊出3支安打，責失1分，防禦率3.79，並且在第2局下打擊時揮出有2打點的二壘安打，成就他在MLB首次擊出帶有打點的長打。紅雀隊終場以7：4擊退亞里桑納響尾蛇隊。

金廣鉉在4月23日拿到個人本季首勝之後曾連續苦吞5敗，這是13次先發取得的第2勝。響尾蛇隊連續第4次在客場敗陣，目前戰績22勝60敗，客場戰績10勝36負，在大聯盟30支球隊中墊底。此外，響尾蛇隊6月出賽戰績只有3勝24敗，是大聯盟121年有史以來僅有的單一球隊在例行賽季單月成績表現如此之差。

安納罕天使 隊30日走訪紐約洋基 隊，比賽當時戶外氣溫至少達到華氏92度（攝氏33度），雖然賽事進行本身只花了3小時44分鐘，可是第3局下和第5局下的兩場驟雨，分別造成42和91分鐘（總共2小時13分鐘）延誤；現場3萬714名球迷還是有人堅持捧場撐過午夜。

洋基隊在第1局下就攻進7分，但是直到第8局下，才由左打的第9棒中外野手賈納（Brett Gardner）擊出陽春全壘打增添1分。而天使隊在第1局先攻時，由第4棒左外野手戈瑟蘭（Phil Gosselin）在1人在壘2人出局2好球2壞球形勢下，擊出全壘打先馳得點。擔任第3棒打擊的一壘手瓦許（Jared Walsh）全場轟出雙響炮，先在第5局上無人出局滿球數下擊出紅不讓，接著在關鍵第9局上，在3人在壘1人出局1好球1壞球情況下，把握迎面而來時速84英哩的滑球，奮力擊出滿壘全壘打，將比數追平為8：8。洋基隊在第9局失掉7分，終場以8：11向天使隊稱臣。洋基隊目前戰績41勝39敗，最近6次出賽5次敗北，季後賽形勢令人擔憂。

洋基隊在第1局下，利用天使隊23歲的日籍先發投手大谷翔平 （Shohei Ohtani）控球不穩的弱點得到7分，然而天使隊在第9局上，也是把握洋基隊33歲古巴籍終結投手查普曼（Aroldis Chapman）連續保送3人的劣勢，一舉獲得7分。

當晚是天使隊例行賽第80場賽事和第40次客場挑戰，大谷翔平是第13次先發，他之前戰績3勝1敗；可惜他全場只以41球數面對9名打者，僅僅出賽0.2局，是自2020年7月26日登板以來時間短的一次，三振對方1次，有4次四壞球，遭擊出2支安打，沒有全壘打，但是責失7分，創下寫個人MLB最慘紀錄。洋基隊自6月8日以來在20場賽事擊出37支全壘打，本季已有21場逆轉勝，這種佳績只有波士頓紅襪隊、密爾瓦基釀酒人隊和坦帕灣光芒隊可相提並論。

查普曼6次當選過全明星，擁有292次救援成功紀錄；然而當晚他以24球數面對5名打者，僅出賽0.1局，沒有三振過對方，送出3次四壞球，遭擊出1支安打（滿壘全壘打），責失4分。這是查普曼首次讓對方擊出滿壘全壘打，也是2011年6月26日以來第4次讓左打者轟出紅不讓。

洋基隊單局失掉7分，上次是在2020年9月23日對抗多倫多藍鳥隊時；天使隊上次在第9局斬獲7分，則是在2017年4月9日遭遇西雅圖水手隊時。