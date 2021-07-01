場邊人語／本尊不到 夫人代勞

距離日本東京夏季奧運 會揭幕還有24天，美國 總統拜登（Joseph Robinette Biden Jr.）表態將不會出席。

雖然拜登總統近期多次發言支持日本主辦盛會，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於6月29日每日新聞簡報活動中表示，總統並不打算出席第32屆夏季奧運會揭幕式，可能會由第一夫人吉兒（Jill Biden）率領一個代表團，循例前往日本祝賀奧運會開幕。她並說，相關的細節正在安排中。

2018年2月9日第23屆冬季奧運會在南韓平昌揭幕時，美國總統川普（Donald Trump）沒有出席，美國代表團是由時任副總統的潘斯（Michael Richard Pence）和其夫人率領；川普總統的長女伊凡卡（Ivanka Trump）是閉幕典禮的貴賓。

歷屆夏季和冬季奧運會，從各個城市和國家申請主辦權開始就非常注重主體場館和主要儀式安排；奧運會揭幕儀式的運動員聖火傳遞、繞場、宣誓，反映來自全球各地的運動員嚮往單項競技過程和成績，以及各國對於地主國的支持和感謝；至於閉幕典禮中饒有歷史傳承意義的告別片段，則是全體共同的記憶。美國一直是奧運會競技的主要參與者和大贏家，美國在上屆巴西里約夏季奧運會，派遣554名運動員出征，共得到121面獎牌，包括46面金牌，其中有61面獎牌由女性運動員獲得，占總獎牌數50.4%。

然而，由於時任美國總統的歐巴馬 （Barack Obama）對當時巴西境內紊亂、敏感的政治和社會形勢抱持非常謹慎態度，因此2016年8月5日並沒有親自前往巴西，也沒有交託副總統拜登代行，而是任命曾經出任聯邦參議員的國務卿柯瑞（John Forbes Kerry）率團赴會，並且肩負為加州洛杉磯爭取再於2024年主辦夏季奧運。曾為美國單屆奪得7面奧運游泳金牌的史畢茲（Mark Spitz）也是當年代表團成員之一。

2014年2月7日第22屆冬季奧運會開幕式在俄羅斯索契舉行，當時歐巴馬和拜登都在任，然而卻都選擇置身事外，只派遣國務院副國務卿伯恩斯（William Burns）代表出席，同時派出2名高知度的同性戀網球運動員金恩（Billie Jean King）和冰球運動員卡豪（Caitlin Cahow）隨行，有意讓對於同性戀者存在歧視態度的俄羅斯難堪。

歐巴馬於2005年1月3日就職成為參議院史上第5位非裔議員，代表包括芝加哥在內的伊利諾州，並於2009年1月20日宣誓就任第44任總統。2007年4月14日，美國國家奧會芝加哥、舊金山、洛杉磯、休士頓、費城5個城新中選擇芝加哥代表美國申辦2016年夏季奧運會，2007年9月14日，國際奧委會圈選4個國際城市繼續候選，分別是東京、里約、馬德里和芝加哥。2009年10月1日，歐巴馬總統抽空專程和第一夫人飛往丹麥哥本哈根，為芝加哥申奧臨門一腳，可惜次日召開的國際奧委會121屆會議的投票結果，卻讓他們失望透頂。

從此，歐巴馬總統在任內從來不曾出席國際奧委會相關的活動。

2012年7月27日，第30屆夏季奧運會在英國倫敦揭幕，是由歐巴馬夫人（Michelle Obama）率領代表團前往。