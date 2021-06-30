場邊人語／新聘主帥 主將表態

新帥領軍，主將領銜，將帥不同心，奈何？

由泰隆魯（Tyronn Jamar Lue）擔任總教練的洛杉磯 快艇隊，6月28日在鳳凰城客場靠前鋒喬治（Paul George）41分13個籃板球6助攻和3抄截的表現，以116比102技壓太陽隊，繼續在爭奪年度總冠軍的路上挺進。波特蘭拓荒者隊27日宣布結束為期24天覓才之旅，決定延聘泰隆魯的助理教練畢普拉斯（Chauncey Ray Billups）成為球隊第15任總教練；29日畢普拉斯正式和各界見面。

畢普拉斯現年44歲，生於科羅拉多丹佛，是科羅拉多大學圓石市校區校友，2014年2月7日在主場迎戰布魯克林籃網隊後退役。他沒有大聯盟總教練的資歷，曾經一度有興趣加入底特律活塞隊、克里夫蘭騎士隊和明尼蘇達灰狼隊的行政管理工作；泰隆魯於2020年10月20日接替瑞佛斯（Doc Rivers）出任快艇隊總教練，立即任命畢普拉斯為領銜助理教練。在這次拓荒者隊甄選新帥的最後階段，畢普拉斯擊敗指揮作戰經驗豐富的哈蒙（Becky Hammon）和丹東尼（Mike D'Antoni）脫穎而出。

拓荒者隊目前的看板球星是生於北加州奧克蘭的組織後衛里拉德（Damian Lamonte Ollie Lillard）。身高6呎2吋的里拉德本賽季出戰67場39勝，平均上陣35.8分鐘，得到28.8分4.2個籃板球7.5助攻，有16次「兩雙」。他6場季後賽 每場至少得到10分，最多單場55分，但是拓荒者隊依舊在第1回合就打包家。里拉德在球季結束後曾經表達期待現年48歲的基德（Jason Frederick Kidd）接任總教練，基德是大聯盟1994年度選秀榜眼，累積有1391場例行賽經驗，他原來追隨現年48歲的佛蓋爾（Frank Vogel）出任洛杉磯湖人 隊助理教練，6月28日獲選出任達拉斯獨行俠隊總教練。

里拉德和他的隊友一直納悶，為什麼拓荒者隊在過去9年有8次晉級季後賽，然而只有3次通過第1回合考驗？此外，這段期間球隊季後賽戰績為22勝39敗，勝率僅有36.1%。26歲的波士尼亞籍中鋒諾基奇（Jusuf Nurkić）已經公開表態，即使新帥到位，如果里拉德仍舊沒有獲得期盼的支援而選擇出走，他願意追隨。

畢普拉斯是組織後衛出身，5次當選全明星，球員生涯在7支球隊進出1043場；未來如何有效地指導NBA目前最稱職的後衛里拉德？這是球壇、球隊、球員和球迷共同懸念。里拉德自2012年10月31日現身聯賽至今，個人競技黃金歲月正在流逝中，畢普拉斯有什麼錦囊妙計？

2004年6月15日，畢普拉斯和隊友在總冠軍爭奪賽第5戰，以88比80取勝洛杉磯湖人隊終於稱王。當年的湖人隊陣容擁有布萊恩（Kobe Bryant）、馬龍（Karl Malone）、歐尼爾（Shaquille Rashaun O'Neal）、裴頓（Gary Payton）；活塞隊連過的3關分別是密爾瓦基公鹿隊、新澤西籃網隊和印第安納溜馬隊。

這樣勝景，能否再現？