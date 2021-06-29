場邊人語／美加冰壇 兩強對戰

7月炎夏，正值北美職業冰球奪杯之際。

來自美國佛州坦帕灣的閃電隊（Tampa Bay Lightning）6月28日起和加拿大 魁北克蒙特利爾法語加拿大人隊（Montréal Canadiens）爭奪北美冰球大聯盟（NHL ）史坦利杯（Stanley Cup），年度總冠軍最遲在7月11日產生。

閃電隊挑戰衛冕冠軍，擁有即將年滿27歲、身高6呎3吋的俄羅斯籍守門員瓦西列夫斯基（Andrei Vasilevskiy），他曾代表俄羅斯參加2016年世界杯。法語加拿大人隊的加拿大籍守門員普萊斯（Carey Price）左手持棍，現年33歲、身高也是6呎3吋，曾代表加拿大參加2014年俄羅斯索契第22屆冬季奧運會，在男子冰球項目擊敗瑞典和芬蘭勇奪金牌。他特別期望能夠在NHL也能效力於一支主場在加拿大的球隊，並且拿下年度總冠軍。

今年NHL季後賽 最後7戰4勝對決的焦點，在於雙方如何進一步落實防守功夫，能夠層層保衛球門區。因此，瓦西列夫斯基的「看家」本領和4名隊友的攻擊力同等重要，他們是31歲的隊長中鋒史坦寇斯（Steven Stamkos）、25歲的普安（Brayden Point）、28歲的俄籍右翼庫切洛夫（Nikita Kucherov）、30歲來自瑞典的左手持棍防守球員賀德曼（Victor Erik Hedman）。瓦西列夫斯基、普安、庫切洛夫和普萊斯都是本季後賽最有價值球員獎項「史密斯杯」（Conn Smythe Trophy）候選人；賀德曼是上屆NHL季後賽最有價值球員。

本季是瓦西列夫斯第6次代表閃電隊參加季後賽，他在例行賽季先發42場，戰績31勝10敗和1次和局後失利，失球93次，救球成功1144次，救球率.925，平均每場失球2.21個，5次完封對手和4次助攻。季後賽至今先發18場1086分鐘，戰績12勝6敗，失球36次，救球成功523次，救球率 .936，平均每場失球1.99個，4次完封對手。這段期間，他出賽場數、獲勝次數、失球次數、救球次數，救球比例、完封次數和在場時間，都是NHL之最。

法語加拿大人隊例行賽季戰績只有24勝21敗11次和局後失利，積分也不過59點；但是全隊在季後賽連闖3關，先後淘汰多倫多楓葉隊、溫尼伯噴射機隊和拉斯維加斯金武士隊，成為大家矚目的「灰姑娘」。

普萊斯生於卑詩省，在2005年度選秀由法語加拿大人隊在第1輪第5順位看中。他例行賽季只先發25場，戰績12勝7敗和5次和局後失利，失球65次，救球成功594次，救球率 .901，平均每場失球2.64個，有1次完封對手。但是他在季後賽階段令人刮目相看，至今先發17場1042分鐘，戰績12勝5敗，失球35次，救球成功495次，救球率 .934，平均每場失球2.02個，有1次完封對手。

法語加拿大人隊在1917年4月26日成軍，閃電隊於1991年12月16日組建。美加爭霸，新老較量，龍門對決，有戲！