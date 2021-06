場邊人語／從小到大 棒棒技壓

他從少棒、青少棒、青棒、成棒到職棒,一直都很棒。

現年49歲的瓦瑞泰克 (Jason Varitek),曾經代表美國 參加在西班牙巴塞隆納舉行的第25屆夏季奧運會,在與賽棒球項目的8支球隊名列第4。從1997年9月24日到2011年9月25日之間,效力於美國職棒大聯盟 (MLB) 波士頓紅襪隊,是大聯盟登錄的第17195名球員,職司捕手。

2008年5月19日晚間在主場,時任紅襪隊長的瓦瑞泰克如常蹲捕,和先發左投手列斯特 (Jon Lester) 搭檔,迎戰坎薩斯城皇家 隊;皇家隊9局掛零終場,列斯特以130球數獨撐全場,三振對方9次和四壞球保送2次,拿到個人例行球季第3勝,以及職棒生涯第18次無安打比賽。瓦瑞泰克在這場有歷史意義的球賽,不僅指揮列斯特和隊友,讓皇家隊29人次打擊全繳白卷,本人還在第6局下,1人出局1人在壘形勢下擊出右外野方向全壘打,協助球隊以7:0取勝,也成為大聯盟首位指揮過4次無安打比賽的主戰捕手。

瓦瑞泰克右手投球,打擊時左右開弓,他的職棒生涯,只為紅襪隊助陣過15個球季,共出場1546次1萬2166局,3次當選全明星,2次勇奪年度總冠軍。2001年4月4日,瓦瑞泰克和日本籍右投手野茂英雄 (Hideo Nomo)合作,在巴爾迪摩客場3萬5602名球迷見證之下,演出捕手生涯首次無安打比賽。野茂英雄當年32歲,1995年5月2日就在美國職棒大聯盟亮相,他在紅襪隊僅效力過1個球季,戰績13勝10負,他和瓦瑞泰克連袂出擊,以110球數完成9局30人次打擊,奉送11次三振和3次四壞球,球隊以3:0高奏凱歌,野茂英雄拿到例行賽季首勝。

2020年8月27日,瓦瑞泰克創寫賓州威廉波特少棒歷史新頁,成為第1位參加過世界少棒冠軍比賽的隊員,也在在美國大學棒球名人堂 (National College Baseball hall of Fame) 入列。他是喬治亞理工學院校友,曾經和內野手賈西亞帕拉 (Anthony Nomar Garciapara) 在大學時期和紅襪隊並肩作戰;1991年名列「大西洋沿岸15校聯盟 (ACC) 最佳新人」、全國棒球新秀聯隊 (Freshman All-American),1992年是全美大學棒球風雲人物獎項 (Dick Howser Trophy for National Collegiate Player of the Year)得主。

其實瓦瑞泰克是在密西根州出生,但是在1984年當時12歲,跟隨佛羅里達州 阿塔蒙特泉 (Altamonte Springs ) 少棒隊出征威廉波特,榮獲美國組冠軍 (Little League Baseball World Series United States Championship);當年的總冠軍是來自南韓漢城的少棒隊。他在高中時期,代表布蘭德利湖高中(Lake Brantley High School),守備位置是三壘手和候補捕手。他於1990年參加佛羅里達州高中組冠軍賽 (Florida High School Athletic Association state finals.),以一記再見安打幫助母校以10:9獲勝,並且光榮地結束高中棒球生涯。

喬治亞理工學院的「黃夾克」(Yellow Jackets) 棒球隊,1994年是首次在「美國大學校際棒球爭冠賽」(CWS) 亮相,和邁阿密大學、奧本大學、佛羅里達州立大學、亞里桑納州立大學、奧克拉荷馬大學、富勒頓加州州立大學,路易斯安那州立大學同場較量,結果由於瓦瑞泰克恰在陣下,第1次出征就榮獲亞軍。

他在校締創的紀錄,譬如出賽場數(253)、得分總數(261)、安打次數(351)、打點總數(251)、全壘打數(57)、二壘安打(82)、壘打數(610)、平均打擊率(.384)和長打率(.667),至今可望卻不可及。