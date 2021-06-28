場邊人語／從小到大 棒棒技壓

他從少棒、青少棒、青棒、成棒到職棒，一直都很棒。

現年49歲的瓦瑞泰克 (Jason Varitek)，曾經代表美國 參加在西班牙巴塞隆納舉行的第25屆夏季奧運會，在與賽棒球項目的8支球隊名列第4。從1997年9月24日到2011年9月25日之間，效力於美國職棒大聯盟 (MLB) 波士頓紅襪隊，是大聯盟登錄的第17195名球員，職司捕手。

2008年5月19日晚間在主場，時任紅襪隊長的瓦瑞泰克如常蹲捕，和先發左投手列斯特 (Jon Lester) 搭檔，迎戰坎薩斯城皇家 隊；皇家隊9局掛零終場，列斯特以130球數獨撐全場，三振對方9次和四壞球保送2次，拿到個人例行球季第3勝，以及職棒生涯第18次無安打比賽。瓦瑞泰克在這場有歷史意義的球賽，不僅指揮列斯特和隊友，讓皇家隊29人次打擊全繳白卷，本人還在第6局下，1人出局1人在壘形勢下擊出右外野方向全壘打，協助球隊以7：0取勝，也成為大聯盟首位指揮過4次無安打比賽的主戰捕手。

瓦瑞泰克右手投球，打擊時左右開弓，他的職棒生涯，只為紅襪隊助陣過15個球季，共出場1546次1萬2166局，3次當選全明星，2次勇奪年度總冠軍。2001年4月4日，瓦瑞泰克和日本籍右投手野茂英雄 (Hideo Nomo)合作，在巴爾迪摩客場3萬5602名球迷見證之下，演出捕手生涯首次無安打比賽。野茂英雄當年32歲，1995年5月2日就在美國職棒大聯盟亮相，他在紅襪隊僅效力過1個球季，戰績13勝10負，他和瓦瑞泰克連袂出擊，以110球數完成9局30人次打擊，奉送11次三振和3次四壞球，球隊以3：0高奏凱歌，野茂英雄拿到例行賽季首勝。

2020年8月27日，瓦瑞泰克創寫賓州威廉波特少棒歷史新頁，成為第1位參加過世界少棒冠軍比賽的隊員，也在在美國大學棒球名人堂 (National College Baseball hall of Fame) 入列。他是喬治亞理工學院校友，曾經和內野手賈西亞帕拉 (Anthony Nomar Garciapara) 在大學時期和紅襪隊並肩作戰；1991年名列「大西洋沿岸15校聯盟 (ACC) 最佳新人」、全國棒球新秀聯隊 (Freshman All-American)，1992年是全美大學棒球風雲人物獎項 (Dick Howser Trophy for National Collegiate Player of the Year)得主。

其實瓦瑞泰克是在密西根州出生，但是在1984年當時12歲，跟隨佛羅里達州 阿塔蒙特泉 (Altamonte Springs ) 少棒隊出征威廉波特，榮獲美國組冠軍 (Little League Baseball World Series United States Championship)；當年的總冠軍是來自南韓漢城的少棒隊。他在高中時期，代表布蘭德利湖高中(Lake Brantley High School)，守備位置是三壘手和候補捕手。他於1990年參加佛羅里達州高中組冠軍賽 (Florida High School Athletic Association state finals.)，以一記再見安打幫助母校以10：9獲勝，並且光榮地結束高中棒球生涯。

喬治亞理工學院的「黃夾克」(Yellow Jackets) 棒球隊，1994年是首次在「美國大學校際棒球爭冠賽」(CWS) 亮相，和邁阿密大學、奧本大學、佛羅里達州立大學、亞里桑納州立大學、奧克拉荷馬大學、富勒頓加州州立大學，路易斯安那州立大學同場較量，結果由於瓦瑞泰克恰在陣下，第1次出征就榮獲亞軍。

他在校締創的紀錄，譬如出賽場數(253)、得分總數(261)、安打次數(351)、打點總數(251)、全壘打數(57)、二壘安打(82)、壘打數(610)、平均打擊率(.384)和長打率(.667)，至今可望卻不可及。