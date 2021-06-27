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場邊人語 ／奧運女足 精銳齊出

彭廣揚 

22名來自美國職業女子英式足球大聯盟 (National Women's Soccer League) 的運動員，分別入選美國和加拿大國家隊，即將前往日本東京參加第32屆夏季奧運會。 

加拿大隊已經連續3屆 (2008-16)參加奧運會女足比賽，接連在2012年英國倫敦和2016年巴西里約奧運會女足項目奪得銅牌，並且連續7次 (1995-2019) 參加國際足協女子世界盃比賽。本屆國奧隊由兩屆銅牌得主辛克萊 (Christine Sinclair) 出任隊長，有11名隊友是曾經並肩奪銅的夥伴，7人是職業大聯盟現役球員。 

辛克萊於1983年6月12日在加拿大卑詩省出生，身高5呎9吋，已經3次在奧運會出賽，並且是倫敦奧運閉幕式時，加拿大代表團的掌旗官。她在15場比賽創寫11次破網紀錄。2016年8月19日下午，辛克萊在開賽後52分鐘為加拿大攻下第2分，終場在3萬9718名本地球迷驚訝聲中，以2比1擊敗地主隊奪銅。 

東京奧運的女足賽程，由7月21日進行到8月6日，加拿大首場遭遇地主日本隊，然後對陣智利和英國隊。美國隊第1次出場是在東京競技館對抗瑞典隊，第2場移步到東京以北18英里遠的埼玉市 (Saitama) 出戰紐(新)西蘭，第3場賽事則是在東京東北方70英里遠的鹿鳴市 (Kashima)和澳大利亞交手；楓葉隊奪標的最大挑展，是如何在日本關東地區的夏季，17天之間落實防疫工作，並且6次傳回捷報。 

美國女足隊由45歲的安多諾維斯基 (Vlatko Andonovski) 出任總教練，他在前南斯拉夫的北馬其頓出生，於2019年10月28日才接任美國女足第9任主帥。在他挑選的18名國奧隊正選球員之中，有11人曾經參加過巴西里約奧運，還有17人隨隊奪得國際足協2019年女子足球世界盃冠軍。 

全隊有15名球員來自美國職業女子英式足球大聯盟，該聯盟具備「以戰養兵」的特性，目前有10支球隊，例行賽季由5月中旬進行到10月下旬，每隊共有24場賽事，是北美地區職業女子足球最高級別競技所在。 

從1996年女子足球成為奧運競賽項目以來，美國隊每屆都有資格爭冠，1996年、2004年、2008年、2012年都是奧運金牌得主，但是2016年時，美國隊竟被瑞典隊點球淘汰，名列前4名的國家分別是德國、瑞典、加拿大和巴西。 

這屆的國奧隊的任務分工，守門員有2人，前鋒有5人，中場有5人，還有6人是後衛。球隊在啟程前往日本之前，預定先在康州結合，並且於7月1日晚間和7月5日傍晚，在康州哈德福(Hartford) ，與墨西哥隊舉行兩場「壯行賽」(Send-Off Series)。 

美國隊5呎8吋的前鋒洛伊德 (Carli Lloyd )，7月16日即將慶祝39歲生日，對於爭取先發上陣興致勃勃，而身高5呎6吋的前鋒希斯( Tobin Heath)目前正在療傷之中，剛在5月29日慶祝33歲生日。她們兩人都是第4次參加奧運會；洛伊德將成為最年長的美國國奧女足隊員。洛伊德在奧運會有16場參與經歷得過8分，希斯則有12場參賽經驗。洛伊德是美國對於2008年和2012年奪金的˙關鍵，一次延長賽時段進球氣走巴西隊，另一次是個人包辦全隊兩次進球。

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