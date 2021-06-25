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場邊人語／球隊爭鋒 替將上風

彭廣揚

職籃天地的替補通稱為板凳球員，他們身價可能不及一萬，然而身手必須處理萬一。

鳳凰城太陽隊6月22日在主場季後賽第3回合第2戰，由6呎11吋的中鋒艾頓（Deandre Ayton）接應隊友前鋒克勞德（Jae Crowder）的傳球，空中接力壓哨雙手灌籃，以104比103氣走洛杉磯快艇隊，完成隊史上首見的季後賽9場連勝。

艾頓上場34分鐘32秒，得到24分14個籃板球，拿到季後賽第8次「兩雙」，還有助攻、抄截、火鍋各1次，他在下半場第3和第4節是兩隊籃板球王，上半場第1節就拿下12分。艾頓的24歲隊友布克（Devin Armani Booker）則登場40分鐘52秒，是全隊在場最長者，得到20分4個籃板球，有5次助攻，9次罰球百發百中，其中7次是在第4節。

這場比賽的亮點是替補保羅（Chris Paul）的6呎3吋太陽隊組織後衛佩恩（Cameron Payne）。他6月20日首次先發上陣29分鐘14秒，就得到11分和9次助攻3個籃板球。22日上場37分鐘29秒，得到29分1個籃板球，還有助攻9次、抄截、火鍋各2次，全場出手投籃24次，比布克的16次和艾頓的15次都多，而且在第2節和終場得分總數都是兩隊之冠，此外，他在第4節和全場助攻的次數也是兩隊上場球員最佳。他在終場前27秒助攻布克，完成15英尺遠的兩分跳投，將比分逆轉為102比101。

這場比賽的拐點是快艇隊6呎8吋的小前鋒喬治（Paul Clifton Anthony George），雖然全場得到26分6籃板和6助攻，卻在終場前8秒2次罰球都落空，造成快艇隊失去拉開比數的寶貴機會，只以103比102些微領先。31歲的喬治於2010年10月27日加入職籃，至今11個例行賽季出戰706場，平均罰球命中率84.7%；他參加過18次季後系列賽104場賽事，平均罰球命中率為82.6%。他在對抗快艇隊時，2場比賽共18次站上罰球線12次得分，命中率只有66.7%。

26歲的佩恩生於田納西州曼斐斯，是肯塔基州穆雷州立大學（Murray State University）校友，2015年6月25日參加職籃選秀，由奧克拉荷馬城雷霆隊在第1輪14順位選中；當年來自肯塔基大學的中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns Jr.）是狀元，目前效力於明尼蘇達灰狼隊的組織後衛羅素（D'Angelo Russell）是榜眼。也來自肯塔基大學的得分後衛布克則由太陽隊於第1輪13順位選中。在過去6個球季，布克代表太陽隊出賽409場先發384場，平均上場33.6分鐘，得到23分3.7個籃板球，還有4.6次助攻、0.8次抄截、0.2次火鍋。

這些年來，佩恩一直受人詬病是缺乏穩定性和對抗能力的左手控衛，遊走在雷霆隊、芝加哥公牛隊、克里夫蘭騎士隊和太陽隊之間，例行賽季累積出戰只有221場，其中先發20場，場均16.8分鐘得到6.8分2個籃板球，還有2.8次助攻、0.7次抄截、0.2次火鍋。他參加過7次季後系列賽23場賽事，迎戰洛杉磯湖人隊，丹佛金塊隊和洛杉磯快艇隊總計獲得17場勝利。本季對付快艇隊的兩場賽事，平均上場3.4分鐘，得到20分2個籃板球，還有9次助攻。

保羅何時才能歸隊？畢竟布克領銜戰隊，佩恩手感時機正對。

快艇 洛杉磯 季後賽

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