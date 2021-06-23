場邊人語／坐領高薪 卻乏信心

76人以3比4不敵老鷹止步季後賽，西蒙斯成眾矢之的。(Getty Images)

身為一名高薪職籃球員，投籃是義務，得分是責任；不想持球、不善罰球、不能遠射，如何自處？

費城 76人隊6月20日在主場1萬8624名失望噓聲中，以96比103向亞特蘭大老鷹隊臣服，連續第4年在季後賽 提早出局。當天恰好是76人隊組織後衛西蒙斯（Ben Simmons）的24歲生日。

76人隊在西蒙斯加盟後，先於2018年5月9日季後賽第2回合於波士頓塞爾蒂克隊主場以112比114落敗；2019年5月12日又在季後賽第2回合於加拿大多倫多客場以90比92輸給暴龍隊；2020年8月23日更在季後賽第1回合，就於佛州 奧蘭多中立場館再以106比110見負塞爾蒂克隊。

76人隊這次在季後賽第2回合第7戰失利，球隊和棋迷將檢討焦點放在球隊「二哥」西蒙斯7場賽事差強人意的表現。他在系列賽累積上場242分鐘，為全隊第3，場均上陣34.5分鐘，得到9.9分為全隊第4，6.3個籃板球為全隊第3，8.6次助攻居全隊第1，1.3次抄截也是全隊第1，0.9次火鍋是全隊第2；雖然防守能力獲得肯定，可惜進攻數據反映出個人弱點。他在7場比賽中僅出手45次，為全隊第5，命中27球，命中率60%居全隊第4，沒有任何三分球攻擊紀錄，為全隊僅有的3人之一；45次罰球只進15次，命中率33.3%為全隊倒數第1，16次失誤也是全隊第2。

身高6呎9吋的西蒙斯生於澳大利亞墨爾本，曾就讀路易斯安那州立大學，是76人隊在2016年6月23日圈選的狀元，進入職籃時首份合約只有為期2年總價1207萬元，目前的年薪達到3055萬9200元，並且在2025年恢復自由身前，年薪上看4033萬8144元。

76人隊的一哥，是27歲來自非洲喀麥隆的6呎11吋中鋒安比德（Joel Hans Embiid），他於2016年10月26日登上NBA，目前年薪達到2954萬2010元。

安比德在對抗老鷹隊的7場比賽平均上場37.4分鐘，場均30.4分為全隊第2，12.7個籃板球居全隊第1，3.9次助攻為全隊第3，1次抄截為全隊第4，2次火鍋為隊第1；出手145次居全隊第1，命中68次，命中率46.9%為全隊第7，三分球28次出手10次得分命中率35.7%，為全隊第5，82次罰球67次得分命中率81.7%居隊第3，但33次失誤為全隊第1。

西蒙斯在12場季後賽中創下個人得到140分以上（143）、助攻逾100次（106）和低於30次（27）的失誤紀錄；但是在面對老鷹隊時，連續4場比賽在第4節12分鐘之內沒有作為；6月14日於第4節上場7分鐘54秒，完全沒有出手；16日第4節上場9分鐘4秒，沒有跳投或者遠射紀錄；18日第4節只登場5分鐘41秒，仍是沒有留下跳投或者遠射的紀錄；20日第4節12分鐘雖然上陣11分鐘6秒，仍然沒有任何投籃。

反觀安比德，最近7場迎戰老鷹隊，有3場賽事是雙方得分之冠，4次成為全場籃板球王。

西蒙斯坐領千萬高薪，可惜關鍵時刻只得「三無」，缺乏熱心、信心和決心。